Una soldado de la Base Espora denunció a su jefe por hostigamiento y persecución

Una nueva causa judicial comenzó a tomar forma en la región a partir de la denuncia presentada por una soldado de 30 años contra uno de sus superiores en la Base Aeronaval Comandante Espora, a quien acusa de hostigamiento psicológico y persecución laboral.

Según pudo saber La Brújula 24, la presentación fue radicada inicialmente en una dependencia policial de la zona, aunque el expediente terminará siendo remitido a una fiscalía de Bahía Blanca para determinar los pasos a seguir.

En su denuncia, la mujer sostuvo que viene atravesando distintas situaciones de presión dentro de su ámbito de trabajo y aseguró haber sido denigrada en su condición de integrante de las Fuerzas Armadas.

La soldado señaló directamente a uno de sus jefes y describió una presunta sucesión de episodios de hostigamiento psicológico que, según su versión, formarían parte de una persecución de carácter laboral.

Por el momento, se trata de una denuncia y los hechos deberán ser investigados para determinar si existe responsabilidad penal y bajo qué jurisdicción deberá tramitar definitivamente el expediente.

Precisamente, por haberse producido las situaciones denunciadas dentro de una dependencia militar y estar involucrado personal de las Fuerzas Armadas, no se descarta que la investigación termine bajo la órbita de la Justicia Federal.

La causa se encuentra en una etapa inicial y ahora deberá definirse qué fiscalía intervendrá y qué medidas se dispondrán para avanzar sobre el relato de la denunciante.