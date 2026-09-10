Le robó las tarjetas a una conductora de Uber e hizo compras millonarias

Una mujer de 44 años quedó detenida acusada del delito de hurto la tarde de este jueves luego de que sustrajera una riñonera a una conductora de Uber y utilizara sus tarjetas para hacer compras millonarias.

La policía de la Comisaría Primera identificó a la detenida como Carla Romina Dangelo, cuya vivienda en México al 800 fue allanada después de una denuncia en la que se daba cuenta de que la acusada se había llevado toda la documentación de la conductora de la aplicación con la que hizo un viaje.

La víctima señaló que la acusada realizó compras millonarias con sus tarjetas, un hecho que podría agravar la situación de la detenida ante la Justicia.

La policía secuestró en el lugar todos los elementos sustraídos y puso a Dangelo a disposición de la Fiscalía N.º 7.