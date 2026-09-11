Deportes
Por qué Scaloni aún no anunció la lista de los amistosos y qué pasará con Messi
El entrenador todavía no dio a conocer la lista de convocados para los partidos de septiembre y octubre, en la primera ventana tras el Mundial.
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, todavía no presentó la lista de convocados para los primeros amistosos después del subcampeonato en el Mundial 2026 y cuyos rivales tampoco están confirmados por el momento, pero serán los primeros compromisos tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.
Más allá de las especulaciones que se generaron en torno a esto, lo cierto es que no hay una demora en la presentación de los citados porque faltan más de 20 días para el primer encuentro de la ventana FIFA y Scaloni habitualmente anuncia los convocados una semana antes.
La incertidumbre creció también en base a la ausencia de la prelista que suele filtrarse bastante antes, en especial cuando puede haber alguna sorpresa, pero el cuerpo técnico tampoco dio detalles de los jugadores que está siguiendo y por ahora está todo dentro de los tiempos normales.
Con respecto a una posible presencia de la Pulga, la realidad es que es poco probable que esté presente en estos encuentros después del anuncio que realizó el 31 de agosto pasado, pero eso no quiere decir que la derrota ante España por 1-0 haya sido su despedida.
La idea es que cuando él se sienta seguro tenga la posibilidad de jugar un último encuentro en Argentina para despedirse de su gente con la camiseta celeste y blanca, pero eso no sucederá ahora porque es muy pronto y Leo todavía está procesando la decisión que tomó.
A la espera de que se conozcan los rivales de esta fecha FIFA, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) esperan retomar las negociaciones para que el santafesino continúe a cargo del seleccionado. Tendrán que convencerlo porque su vínculo vence a fines de diciembre próximo y tras el duelo con España, Scaloni aseguró: "Cumpliré el contrato y después veo".
Fuente: TyC
Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas
Secuestran cocaína durante un operativo en Médanos: hay un detenido
Las apuestas del verano: TV y teatro se preparan para 2027
Caso Del Valle: "Una persona en rebeldía no puede ser favorecida con la prescripción"
Una soldado de la Base Espora denunció a su jefe por hostigamiento y persecución
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
-
Noticias B15 horas ago
La acusan de robar las tarjetas a una conductora de Uber y de hacer compras millonarias
-
Noticias B16 horas ago
La maestra de 87 años que descubrió su vocación al mirar a los ojos de un alumno y nunca más dejó el aula
-
Noticias B6 horas ago
Una joven cayó con su moto en el acceso a Tornquist y terminó en el hospital
-
Espectáculos5 horas ago
Vestuarista denuncia a Axel por acoso sexual: “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo"
-
Noticias A4 horas ago
Disturbios y detenidos en una pelea vecinal en Villa Miramar
-
Noticias B16 horas ago
Hallazgo histórico: encontraron una carta de 1833 que relata la usurpación británica de Malvinas
-
Noticias B13 horas ago
Cayó en un operativo policial en Bahía un prófugo de la justicia rionegrina