Por qué Scaloni aún no anunció la lista de los amistosos y qué pasará con Messi

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, todavía no presentó la lista de convocados para los primeros amistosos después del subcampeonato en el Mundial 2026 y cuyos rivales tampoco están confirmados por el momento, pero serán los primeros compromisos tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Más allá de las especulaciones que se generaron en torno a esto, lo cierto es que no hay una demora en la presentación de los citados porque faltan más de 20 días para el primer encuentro de la ventana FIFA y Scaloni habitualmente anuncia los convocados una semana antes.

La incertidumbre creció también en base a la ausencia de la prelista que suele filtrarse bastante antes, en especial cuando puede haber alguna sorpresa, pero el cuerpo técnico tampoco dio detalles de los jugadores que está siguiendo y por ahora está todo dentro de los tiempos normales.

Con respecto a una posible presencia de la Pulga, la realidad es que es poco probable que esté presente en estos encuentros después del anuncio que realizó el 31 de agosto pasado, pero eso no quiere decir que la derrota ante España por 1-0 haya sido su despedida.

La idea es que cuando él se sienta seguro tenga la posibilidad de jugar un último encuentro en Argentina para despedirse de su gente con la camiseta celeste y blanca, pero eso no sucederá ahora porque es muy pronto y Leo todavía está procesando la decisión que tomó.

A la espera de que se conozcan los rivales de esta fecha FIFA, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) esperan retomar las negociaciones para que el santafesino continúe a cargo del seleccionado. Tendrán que convencerlo porque su vínculo vence a fines de diciembre próximo y tras el duelo con España, Scaloni aseguró: "Cumpliré el contrato y después veo".

Fuente: TyC