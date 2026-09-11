Primera práctica de la F1 de España: Colapinto fue 13° y quedó por delante de Gasly

Franco Colapinto terminó 13° este viernes en la primera práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1, que marcó el debut oficial de la categoría en el nuevo circuito de Madring, en Madrid.

El piloto argentino completó su mejor vuelta en 1m35s933, registro que lo dejó a 1s856 de George Russell, quien encabezó la tanda con el Mercedes al marcar 1m34s077.

Colapinto consiguió además finalizar justo por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien ocupó el puesto 14, a 2s167 del más veloz.

La jornada había comenzado con cierta demora para los dos Alpine. Mientras buena parte de la parrilla salió inmediatamente a recorrer el flamante trazado, Colapinto y Gasly permanecieron en boxes durante los primeros minutos y recién comenzaron su trabajo cuando habían transcurrido cerca de 15 minutos de sesión.

El argentino apareció inicialmente en el fondo del clasificador, pero comenzó a bajar sus registros a medida que acumuló vueltas. A poco más de 25 minutos para el final ya había avanzado hasta el 15° lugar y consiguió mejorar nuevamente en el tramo decisivo para cerrar la práctica en la 13ª posición.

En la parte alta, Russell fue la referencia con 1m34s077, seguido por su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, a 286 milésimas. Charles Leclerc, con Ferrari, terminó tercero a 459 milésimas, mientras que Lewis Hamilton y Max Verstappen completaron los cinco primeros lugares.

¡UNO DE SUS PUNTOS FUERTES! Franco Colapinto práctica la largada al final de la FP1 en el Madring.



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Detrás quedaron Lando Norris, Arvid Lindblad, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Liam Lawson, que completaron el top ten. Colapinto fue además el mejor ubicado de los dos Alpine en el primer contacto competitivo con un circuito desconocido para toda la parrilla.

La actividad continuará este viernes desde las 12, hora argentina, con la segunda práctica libre, una tanda que permitirá a los equipos profundizar el trabajo de puesta a punto y comenzar a obtener referencias más concretas sobre el ritmo de carrera.