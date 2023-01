Scaloni y la atajada del Dibu: “Si la vuelvo a ver, capaz que entra”

“No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla. La salvada del Dibu sí la he visto varias veces… y si la vuelvo a ver capaz que entra (risas)”. A casi un mes de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Lionel Scaloni habló del partido decisivo contra Francia. En las últimas horas el DT también se refirió a las posibilidades de seguir al frente de la Selección Nacional.

El entrenador confesó que la charla técnica en la previa de la final fue muy dura para él y no pudo finalizarla. “Somos de estar cerca, sabemos los momentos en lo que voy. En las puertas de una final no hay mucho que decir. La charla fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para ese momento”, reveló y agregó: “No me acuerdo ni qué les dije, no me salían las palabras. Sinceramente fue muy emotivo, preparamos el partido y dijimos lo que pensábamos para ganar el partido, pero cuando quise decir algo más emotivo no podía. Agradecí los cuatro años que vivimos, no pude seguir ni yo ni el cuerpo técnico. Es el momento final, llegaste a lo máximo”.

Además, en este diálogo con Partidazo Cope (medio de España), destacó la importancia de Lionel Messi en el vestuario: “Siempre el capitán tiene la última palabra. Yo hablo y después se reúnen ellos, los once que salen a la cancha y habla el capitán como siempre. No formo parte de eso, es un momento de ellos y es único. Es el momento top para un jugador”. Y confesó que Leo enseguida se prendió a su proyecto cuando lo fue a buscar y le comentó que “quiero que nos vaya bárbaro”.

Fuente: Diario Popular