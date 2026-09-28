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La semana en Bahía empieza algo gris y no se descarta que aparezcan más lluvias
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 desarrolló lo que se prevé en materia climática para las próximas horas en la ciudad.
Desapacible. Así se empieza a despedir lentamente el noveno mes del año en toda la región, algo sobre lo que se explayó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La nubosidad y humedad van a prevalecer durante una importante porción de esta jornada, permitiendo que se desarrolle alguna lluvia dispersa", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la máxima para este lunes no supere los 21 grados, con una rotación de la brisa al sur luego del mediodía que mantendrá el ambiente un tanto fresco.
Por último, el profesional anticipó que el martes se presentará con poco cambio, siempre con la inestabilidad presente y un inicio del día algo más frío respecto de hoy, aunque con más sol.
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