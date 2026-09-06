Lautaro y Scaloni estuvieron presentes en Monza para alentar a Colapinto

Franco Colapinto tuvo apoyo argentino de lujo este domingo en el Gran Premio de Italia. Lautaro Martínez y Lionel Scaloni estuvieron en el circuito de Monza para seguir de cerca la actuación del piloto de Alpine, que largó desde la séptima posición después de un gran sábado en clasificación. El delantero bahiense del Inter llegó acompañado por su esposa, Agustina Gandolfo, mientras que el entrenador de la Selección recorrió el paddock junto a su familia.

LAUTARO DICE PRESENTE EN MONZA 🐂🇦🇷



➡️🏁 El delantero del Inter, que este sábado le marcó un doblete al Napoli, fue a ver la carrera de la F1 junto a Agustina Gandolfo, su esposa



➕ Lionel Scaloni también se encuentra allí para bancar a Colapinto pic.twitter.com/9PgPxCQw82 — Diario Olé (@DiarioOle) September 6, 2026



El encuentro tuvo, además, un antecedente muy reciente. Durante la semana, Colapinto había visitado el centro de entrenamiento del Inter y compartió un distendido momento con Lautaro, con intercambio de camisetas incluido. Poco después, el bahiense convirtió un doblete con el conjunto neroazzurro y Scaloni aprovechó la coincidencia para bromear en la previa de Monza: “Franco le dio suerte a Lautaro, ojalá le dé suerte al revés ahora”.

😮‍💨🇦🇷 LIONEL SCALONI, EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA. pic.twitter.com/Q61xBhA8cT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 6, 2026



El técnico de la Selección también contó que su llegada al circuito estuvo impulsada, en buena medida, por la pasión de su hijo Ian por la Fórmula 1. Scaloni ya había visitado el paddock en Bélgica y reconoció que, cada vez que puede, se acerca a una categoría que sigue desde chico. “Vengo más por mi hijo que por mí”, explicó en diálogo con ESPN.

Durante la recorrida, Scaloni pasó por el box de Mercedes y quedó sorprendido con la tecnología de los actuales monoplazas. El entrenador admitió que la Fórmula 1 cambió muchísimo respecto de la que veía durante su infancia y destacó el nivel de detalle que pudo observar desde adentro de los boxes.

Con la mirada puesta en Alpine, el DT también elogió lo hecho por Colapinto durante el fin de semana. El argentino largó séptimo, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hizo desde la pole, un escenario que alimentó la ilusión del equipo francés. “Ojalá que le vaya bien porque lo merece”, expresó Scaloni antes de la carrera.

Con información de Clarín