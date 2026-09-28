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Wado de Pedro explicó por qué se fueron del recinto durante el debate por la Zona Fría
El senador contó en La Brújula 24 que la oposición buscó dejar sin quórum la sesión para exponer a quienes acompañaban el recorte.
El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó con dureza la modificación del régimen de Zona Fría que deja afuera del beneficio a Bahía y confirmó que acompañará la estrategia del intendente Federico Susbielles para llevar el reclamo ante la Justicia Federal.
En diálogo con el periodista Germán Sasso por La Brújula 24, el legislador se refirió al impacto que tendrá la medida sobre los usuarios y remarcó la cantidad de las familias alcanzadas. “En Bahía hay más de 120.000 hogares afectados. Es una locura”, sostuvo.
La modificación fue aprobada por el Senado y supone la eliminación del descuento que recibían los usuarios comprendidos dentro del régimen diferencial por las bajas temperaturas. De Pedro cuestionó la decisión y advirtió que llegará en un contexto en el que las tarifas de los servicios públicos ya registraron fuertes incrementos.
“Bahía lo sabe muy bien”, señaló al referirse al aumento del costo del gas desde el inicio de la actual gestión nacional.
El senador explicó además cómo se desarrolló la discusión parlamentaria y reveló que parte de la oposición intentó impedir que hubiera quórum para tratar la iniciativa. “Necesitábamos 36 votos para no dar quórum y teníamos 34; ellos tenían 38 votos”, indicó.
Tras la aprobación, De Pedro confirmó que respaldará la decisión del Municipio de avanzar por la vía judicial. “Voy a acompañar la estrategia de Federico Susbielles, del intendente de Bahía, de judicializar”, afirmó.
Además, adelantó que impulsará una presentación propia ante la Justicia de Mercedes mediante una medida cautelar. “El nivel de crueldad tiene que tener un límite”, expresó.
Durante la entrevista, también puso el foco en la política energética nacional y cuestionó que un país con importantes reservas de gas traslade costos elevados a hogares e industrias.
De Pedro planteó que la Argentina debería discutir de qué manera utiliza sus recursos naturales y preguntó por qué esa disponibilidad energética no se traduce en mejores condiciones para “los vecinos y vecinas” y en una ventaja competitiva para el sector productivo.
La eliminación del beneficio abre ahora un nuevo frente entre el Gobierno nacional, los municipios afectados y sectores de la oposición, mientras Bahía prepara su presentación judicial para intentar revertir la medida.
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