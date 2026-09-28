"Si hay que sumar a Drácula para sacar a Milei, lo vamos a hacer"

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro dejó una fuerte definición política al referirse a la estrategia que debería adoptar la oposición frente al Gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de construir una mayoría amplia.

“Para sacar a Milei, si es Drácula, bienvenido”, sostuvo en diálogo con Germán Sasso por La Brújula 24, al analizar el escenario político y las dificultades que encuentra la oposición para frenar algunas de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

De Pedro explicó que esa necesidad de ampliar acuerdos quedó reflejada en la última sesión del Senado. Según detalló, distintos bloques intentaron evitar el quórum para impedir el tratamiento de una serie de medidas, aunque finalmente no lograron reunir la cantidad de legisladores necesaria.

“Necesitábamos 36 votos para no dar quórum y teníamos 34; ellos tenían 38 votos”, señaló el senador al describir cómo terminó conformándose la mayoría en la Cámara Alta.

En ese contexto, apuntó contra dirigentes provinciales y legisladores que acompañaron proyectos promovidos por la Casa Rosada. “Es hora de que la sociedad sepa quiénes son los gobernadores, los funcionarios y los senadores que acompañan sistemáticamente las medidas de Milei”, afirmó.

Para De Pedro, el escenario obliga a la oposición a ampliar su base de acuerdos más allá de las diferencias existentes entre los distintos espacios. Fue allí donde utilizó la particular comparación con Drácula para graficar hasta dónde, según su postura, debería llegar la construcción de una mayoría política.

La declaración aparece además en un momento de fuerte discusión entre el Gobierno y distintos sectores opositores por medidas económicas y tarifarias que tuvieron respaldo legislativo.

El senador sostuvo que el desafío pasa por conformar una alternativa capaz de reunir los votos suficientes tanto en el Congreso como de cara al futuro político del país, y dejó en claro que considera necesario sumar sectores diversos para alcanzar ese objetivo.