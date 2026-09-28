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La Selección se enfoca en el amistoso con Bolivia: ¿cuándo llega Messi?
El equipo de Lionel Scaloni tuvo el domingo libre y empezará la segunda semana de entrenamientos en esta fecha FIFA de cara al choque del miércoles y con los partidos contra Burkina Faso y Benín en el horizonte cercano.
La selección argentina se entrenará este lunes en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi en la previa del partido amistoso con Bolivia este miércoles. Luego de una semana de prácticas, Lionel Scaloni le dio el domingo libre a los futbolistas y empezará la parte más exigente de su preparación.
El entrenamiento empezará a las 16 y tendrá 30 minutos abiertos a la prensa. La modalidad se repetirá el martes. Antes de la práctica vespertina, Scaloni brindará una conferencia de prensa.
El duelo ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que jugará el equipo albiceleste. También enfrentará a Burkina Faso y Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi del seleccionado.
La selección espera por la llegada de su capitán, aunque todavía no hay una fecha definida para su incorporación a los entrenamientos. Una de las primeras opciones es que se sume después del partido en Córdoba.
¿Cómo sigue la agenda de la selección argentina?
- Lunes 28 de septiembre
16 hs - Entrenamiento (primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).
- Martes 29 de septiembre
14.15 hs - Conferencia Lionel Scaloni.
15.30 hs - Entrenamiento (primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).
Los amistosos que jugará la Selección
30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes.
3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.
6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (será la despedida de Lionel Messi).
Fuente: Rosario 3
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