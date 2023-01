“Hay que mejorar la vida de todos, y no a unos pocos”

El presidente Alberto Fernández dijo este martes que “hay que tratar de mejorar la vida de todos, y no de unos pocos” en el marco de la inauguración de obras en Hospital Rubén Caporaletti del partido bonaerense de José C. Paz, y volvió a poner en el centro de su discurso la disputa por el reparto de recursos con la Ciudad de Buenos Aires.

“La Corte Suprema ha puesto esto en crisis porque quiere que parte de eso recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tratar de mejorar la vida a todos, y no a unos pocos”, afirmó el Presidente.

El máximo mandatario aseguró que “solo cumple con la obligación constitucional de mejorar la vida a todos los argentinos desde una perspectiva federal”, y anunció la finalización de las primeras 2838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país.

“A mí no me tiene que agradecer nada, sólo cumplo con mi deber. Tenemos más de 2.800 obras terminadas y eso me da mucho orgullo”, señaló Fernández en un acto al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Mario Ishii, según informaron fuentes oficiales.

En esta línea, Fernández informó que la financiación de esta obra se llevó a cabo “con recursos del Estado nacional” porque “es un derecho que tienen todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires a tener la mejor atención sanitaria”.

Fuente: DIB