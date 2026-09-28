Berni anticipó un triunfo K en la ONU: "Cristina será candidata y no se trata de una cuestión de fe"

Sergio Berni pasó por los estudios de La Brújula 24 y dejó una extensa batería de definiciones políticas. Con Cristina Fernández de Kirchner como eje central, el senador bonaerense aseguró que sigue siendo su candidata a presidenta, marcó fuertes diferencias con Axel Kicillof y también habló sobre Javier Milei, la eliminación del régimen de Zona Fría, Malvinas, la situación económica, seguridad y el régimen penal juvenil.

“Es mi candidata”, respondió Berni cuando le preguntaron directamente por Cristina y una eventual nueva postulación presidencial. Ante el planteo de si imaginaba nuevamente a la expresidenta en esa carrera, insistió: “Bueno, no la vote. Si no le gusta, no la vote”.

El dirigente sostuvo además que existe una presentación ante un organismo internacional vinculada con la situación judicial de Cristina Kirchner y manifestó su expectativa respecto de su resultado. “No es una cuestión de fe. No es una cuestión mística. Es una cuestión de realidad”, afirmó, antes de señalar que, desde su mirada, existen cuestionamientos jurídicos y procesales sobre la causa.

Berni fue todavía más lejos al analizar el liderazgo dentro del justicialismo. “Explíqueselo a la gran mayoría de los argentinos que ven en Cristina la única líder del peronismo”, expresó. También sostuvo, al referirse a sondeos de opinión, que la exmandataria continúa teniendo una posición central dentro de ese espacio político.

El senador bonaerense, cuyo mandato se extiende entre 2023 y 2027 por Fuerza Patria, preside actualmente la Comisión de Seguridad del Senado provincial y forma parte del Consejo de la Magistratura bonaerense.

Las diferencias con Kicillof

La conversación derivó rápidamente hacia Axel Kicillof y la discusión por la futura conducción del peronismo. Berni aseguró que no escuchó al gobernador bonaerense expresar abiertamente que pretenda ser candidato a presidente y cuestionó su estrategia.

“No entiendo lo que está pensando”, señaló. Sobre uno de los últimos actos encabezados por Kicillof, agregó: “Me quedaron más preguntas que certezas”. Y planteó que quien tenga aspiraciones presidenciales necesita, a su entender, “vocación de poder y pensamiento estratégico”.

Berni profundizó su argumento al hablar de la necesidad de conducir al conjunto del movimiento. “El peronismo es un movimiento. Ese movimiento está lleno de contradicciones. ¿Qué hace un conductor? Sobrevuela esas contradicciones y las resuelve hacia adelante con un salto dialéctico”, dijo.

Y completó: “No se hace el distraído y dice: ‘No, yo conduzco este espacito, este espacio es mío’”. Para Berni, la discusión pasa por “conducir al conjunto” y no por construir un sector para luego negociar espacios de poder.

En ese marco, también descartó una candidatura propia a gobernador y reveló quién es la dirigente que impulsa su espacio. “Nuestra candidata es Agustina Propato”, afirmó. La definió como “una gran peronista” y “una mujer extremadamente formada”.

Duras críticas a Milei

Berni también cargó contra Javier Milei y su gestión económica. Lo describió como un presidente “acorralado por la realidad” y consideró que la instalación anticipada de una eventual candidatura a la reelección responde a una necesidad de conservar poder político.

“Empieza a sentir el síndrome del pato rengo”, sostuvo, y afirmó que el poder presidencial comienza a “diluirse”. La descripción y la interpretación corresponden a Berni; no constituyen una evaluación independiente sobre la situación política del Gobierno.

Al analizar la economía, también cuestionó el argumento del crecimiento. “¿Dónde está el crecimiento?”, preguntó, y sostuvo que actualmente existe una expansión “disarmónica”, concentrada en actividades como la energía, los hidrocarburos y la minería, mientras otros sectores atraviesan dificultades.

“Argentina está teniendo esta enfermedad de crecimiento, un crecimiento que no es armónico”, resumió durante la entrevista.

Zona Fría: “Son traidores esos gobernadores”

La eliminación del beneficio de Zona Fría para Bahía Blanca fue otro de los puntos destacados de la charla. Berni calificó la decisión como resultado de “una gran negociación entre gallos y medianoche” y apuntó contra los gobernadores cuyos representantes acompañaron los cambios.

“Son traidores esos gobernadores”, afirmó, y sostuvo que quienes apoyaron la modificación no comprenden la realidad de ciudades donde las bajas temperaturas convierten al gas y la electricidad en insumos esenciales.

“Son insumos no lujuriosos, sino insumos básicos”, remarcó.

Malvinas y las dudas sobre el giro del Gobierno

Otro tramo extenso estuvo dedicado a la cuestión Malvinas. Berni analizó el cambio discursivo del Gobierno nacional y dijo que prefiere inicialmente “creer” en una reafirmación de los derechos soberanos argentinos, aunque planteó numerosos interrogantes sobre las motivaciones geopolíticas que podrían existir detrás.

El legislador vinculó la situación con la disputa internacional por las cadenas logísticas, el control del Atlántico Sur y el papel estratégico que posee Ushuaia. También puso el foco en la futura discusión sobre la Antártida y los intereses de distintas potencias sobre la región.

“Acá es cuando ya empezamos a dudar de qué se trata esto de Malvinas”, resumió Berni, al preguntarse si el debate responde exclusivamente a la soberanía argentina o también a intereses logísticos y estratégicos de Estados Unidos en el Atlántico Sur.

Imputabilidad y delito juvenil

La entrevista avanzó después sobre seguridad y el régimen penal juvenil. Berni recordó que desde hace años sostiene la necesidad de modificar el sistema y cuestionó que se haya establecido una edad rígida para determinar la imputabilidad.

“No haber puesto edad de imputabilidad”, sostuvo al explicar cuál habría sido, según su criterio, una alternativa. Su propuesta consiste en evaluar mediante una pericia si un menor comprendió la criminalidad del acto cometido, independientemente de su edad, para luego determinar si corresponde que atraviese un proceso penal.

Según Berni, el objetivo central debería ser poder comenzar de manera temprana con mecanismos de resocialización. “¿Para qué queremos esa sentencia? Para comenzar en un chico los mecanismos de resocialización de manera rápida”, explicó.

También cuestionó que la reducción de la edad pueda llevar a organizaciones criminales a captar chicos todavía más jóvenes. “En vez de reclutar chicos de 15, 14 años, ahora reclutan chicos de 13, 12 años”, sostuvo. Además, afirmó que en el Departamento Judicial Bahía Blanca los delitos cometidos por menores de entre 14 y 16 años “no llegan al 2%”. Esa cifra fue mencionada por Berni durante la entrevista y no fue acompañada allí por una fuente estadística específica.

"Cuanto más precario, más peligroso"

Sobre la inseguridad bonaerense, el exministro diferenció el delito organizado de modalidades que definió como “precarias”. Según su descripción, los secuestros extorsivos y las tomas de rehenes dejaron de ocupar la centralidad que tuvieron años atrás, mientras actualmente predominan delitos menos planificados.

“Cuanto más precario, más peligroso es”, sostuvo, al considerar que la menor profesionalización de quienes delinquen puede elevar el riesgo de hechos violentos.

Berni también planteó que la seguridad no debería recaer exclusivamente sobre la Policía y reclamó un abordaje “multiagencial y multidisciplinario”, con participación de distintos organismos del Estado provincial.

Sobre el final quedó otra definición. Ante la pregunta de si volvería a ser ministro de Seguridad, no dudó: “Sí, claro, por supuesto”.

“¿De la Provincia o de la Nación?”, le preguntaron.

“De donde sea”, contestó.

La chicana de Berni a Sasso: "Seguí votando a Milei"

Durante la entrevista Berni chicaneó a Sasso al momento de plantear la candidatura de Cristina: "Seguí votando a Milei", le dijo al periodista.