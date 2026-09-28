Escándalo en La Madrid: usaron un bidón de agroquímico en la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

La fiesta que iba a ser una celebración histórica para La Colina terminó con una polémica que llegó hasta General La Madrid.

En el marco de los festejos por el 115° aniversario y la 1° Fiesta del Chorizo a la Pomarola -donde se cocinaron 1.000 chorizos en un paellero de 3 metros en la plaza José Hernández- los propios organizadores admitieron que se utilizó un bidón de agroquímico.

Según publicó el portal El Orden, el hecho quedó expuesto por vecinos que fotografiaron el bidón azul de 20 litros, con etiqueta de fitosanitario, en la zona de la cocina central, detrás del escenario.

Consultados, desde la organización reconocieron que el bidón fue usado para acarrear agua para la limpieza y para el lavado de morrones y cebollas. Aseguraron que estaba "lavado con triple lavado" y que fue un error por falta de recipientes.

El dato no es menor: la Ley Nacional 27.279 y el Decreto Provincial 1152/13 prohíben expresamente la reutilización de envases vacíos de agroquímicos para cualquier otro fin que no sea su reciclado a través del sistema CampoLimpio. Aún con triple lavado, los bidones no pueden volver al circuito alimentario por riesgo de contaminación cruzada.

La fiesta, que había sido organizada por las instituciones del pueblo junto al carnicero local Favio Vargas y cuya recaudación iba a ser repartida entre las entidades, se desarrolló con total normalidad el sábado 26 con acto, desfile y shows de Pancho Fuentes y Viejos Zorros.

El festejo dejó sabor agridulce: la idea de instalar la fiesta en el calendario regional quedó opacada por una práctica que está prohibida y que generó fuerte repudio en redes.

El comunicado del Municipio: reconocimiento, disculpas y averiguaciones

Ante la magnitud del revuelo, la Municipalidad de General La Madrid emitió en las últimas horas un comunicado oficial en el que reconoció lo sucedido.

"Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento", señalaron.

En ese sentido, las autoridades admitieron: "Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos".

Asimismo, el Ejecutivo comunal remarcó su responsabilidad directa sobre el hecho: "Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad".

Por último, concluyeron con un pedido de disculpas públicas y el compromiso de reforzar las medidas preventivas: "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse".

Con información de El Orden