El Municipio presentó los avances del nuevo Código de Planeamiento Urbano

El intendente Federico Susbielles encabezó este lunes la presentación de los avances del nuevo Código de Planeamiento Urbano, acompañado por el secretario de Planeamiento Urbano, José Zingoni, integrantes del Concejo Deliberante y representantes de colegios técnicos, profesionales y desarrolladores.

“Este es un proceso que lleva dos años de trabajo y del que participaron más de 285 instituciones. Son más de 35 años que Bahía Blanca no tiene un acuerdo de este tipo, así que estamos conformes y fundamentalmente entendiendo que esto es fruto del trabajo de todos. Es mi deber agradecerles a todos los que participaron, porque esto no es el código ni de un gobierno ni de un intendente, sino el de una ciudad”, dijo el funcionario durante la presentación realizada en el salón Héroes de Malvinas.

El nuevo Código será enviado la semana que viene al Concejo Deliberante para que sea analizado, a la espera de su aprobación.

La última modificación integral del código vigente data de 1991, pero en esa oportunidad se decidió avanzar en la creación de un nuevo marco normativo que reemplace al anterior, de manera que se adapte a las necesidades actuales y con una mirada puesta en la planificación de la ciudad del futuro.

"Lo estamos construyendo de manera participativa junto a Colegios Profesionales, Cámara de Desarrolladores, el Consorcio de Gestión del Puerto, el Consejo Municipal de Hábitat, el sector académico, la comunidad y sus instituciones", destacó Susbielles.

El pasado 4 de agosto se presentó el anteproyecto, que fue el resultado del trabajo realizado por los equipos técnicos de la Municipalidad. Desde ese momento comenzó un proceso de reuniones con todos los colegios profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Técnicos, Ingenieros Agrónomos y Agrimensores), además de la Cámara de Desarrolladores, para recibir inquietudes y observaciones.

Ahora se alcanzó este proyecto, que es el resultado de todo ese trabajo: el proyecto inicial elaborado por el municipio, sumado a las observaciones y modificaciones propuestas por cada sector. Es el que finalmente será remitido al Legislativo municipal para su consideración.

"Queremos una ciudad que crezca con planificación, con reglas claras y con una mirada puesta en el futuro. Este desafío lo construimos entre todos", señaló Susbielles.

La presentación contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, así como de referentes de todos los colegios profesionales y de la Cámara de Desarrolladores.