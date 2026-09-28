Oscar 2027: se conoció la película que representará a Argentina

La Academia de Cine argentina anunció que “La virgen de la tosquera” será la película que representará al país en la categoría de mejor film internacional de los premios Oscar 2027, cuya ceremonia se realizará el 14 de marzo del próximo año.

El largometraje dirigido por Laura Casabé, con guion de Benjamín Naishtat a partir de dos relatos de Mariana Enríquez, fue elegido entre cuatro finalistas. En la selección también habían quedado “El partido”, de Juan Cabral y Santiago Franco; “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel; y “Parque Lezama”, de Juan José Campanella.

La película combina terror y drama social y está ambientada durante el verano posterior a la crisis argentina de diciembre de 2001. La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires y comparten su amor por Diego, un amigo de toda la vida. La llegada de Silvia, una mujer mayor que inicia una relación con el joven, desata los celos de Natalia, quien comienza a acercarse a prácticas sobrenaturales junto a su abuela Rita.

El filme ya había sido seleccionado previamente para representar a Argentina en la competencia por los premios Goya y ahora iniciará el proceso de evaluación de la Academia de Hollywood. La fecha límite para presentar las películas internacionales será este jueves, mientras que el 15 de diciembre se conocerá la lista de 15 precandidatas. Las cinco nominadas definitivas se anunciarán el 21 de enero de 2027.

Para esta edición de los Oscar, la número 99, se incorporó además una modificación en la categoría internacional: las películas no habladas en inglés que hayan ganado el premio principal en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan o Toronto serán consideradas automáticamente precandidatas, aunque no hayan sido elegidas oficialmente por sus países.

Entre los filmes que ya iniciaron su campaña internacional aparecen producciones como la rumana “Fjord”, la francesa “Minotaur”, la española “La bola negra”, la polaca “Fatherland”, la surcoreana “Possible Love” y la japonesa “All of a Sudden”, dirigida por Hamaguchi Ryusuke, ganador del Oscar en 2022 por “Drive My Car”.

Con información de La Nación