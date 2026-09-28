Lunes con persianas bajas en la ciudad por el Día del Empleado de Comercio

Quienes tengan previsto salir de compras este lunes deberán tener en cuenta que buena parte de la actividad comercial de Bahía Blanca permanecerá paralizada por el Día del Empleado de Comercio, una celebración que este año fue trasladada al 28 de septiembre.

La fecha se conmemora originalmente cada 26 de septiembre, de acuerdo con la Ley 26.541. Como este año cayó sábado, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron trasladar el descanso al lunes 28. La decisión también fue comunicada oportunamente por la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

Por ese motivo, numerosos locales, supermercados y establecimientos comerciales no abrirán sus puertas durante la jornada, en la que los empleados comprendidos en el convenio mercantil tienen derecho a no prestar tareas sin sufrir descuentos en sus salarios ni perder adicionales como el presentismo.

De todos modos, la fecha no establece un cierre obligatorio para absolutamente todos los negocios. Los comercios pueden funcionar cuando son atendidos directamente por sus propietarios o si cuentan con empleados que acepten trabajar. En este último caso, la jornada tiene los mismos efectos que un feriado nacional y corresponde abonar la remuneración con un recargo del 100%.

Además, el lunes no puede computarse como franco compensatorio del descanso semanal. Es decir, aquellos trabajadores mercantiles que no concurran a sus puestos estarán ejerciendo el descanso específico correspondiente al Día del Empleado de Comercio.

La medida alcanza a uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores y tendrá este lunes una incidencia visible en el movimiento habitual del centro y de distintos puntos comerciales de Bahía Blanca. Por eso, antes de trasladarse a un negocio en particular, será conveniente verificar si tendrá atención al público.

El funcionamiento comenzará a normalizarse desde el martes 29, una vez finalizada la jornada especial que este año permitió a los empleados mercantiles extender su descanso durante el último fin de semana de septiembre.