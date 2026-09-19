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Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección Argentina: "Lo intentaremos"
Antes de su llegada al país para afrontar los amistosos de la fecha FIFA, el DT campeón y subcampeón del mundo se refirió por pimera vez a su futuro, a la despedida del 10 y a mucho más. "No va a ser fácil repetir algo así", dijo.
En la previa a la fecha FIFA en la que la Selección Argentina jugará tres amistosos y despedirá nada menos que a Lionel Messi, Lionel Scaloni rompió el silencio y por primera vez se refirió a su continuidad en el cargo. "Lo intentaremos, estemos nosotros o no", dijo en diálogo con el canal asiático MiGu. Además, contó que le hubiese encantado dirigir al 10 cuando era más joven, se refirió al Mundial 2026 y habló sobre lo que viene: "A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso", dijo respecto a la irrupción de nuevos jugadores.
SE QUEDA ? 💣— Luis Fregossi (@LuisFregossi) September 19, 2026
El canal chino "Migu" entrevistó a Lionel Scaloni unos dias después de la final de la Copa del Mundo. El entrenador hablo del futuro de la @Argentina y se incluyó cuando hablo del futuro de los jóvenes en las nuevas citaciones!(Gracias @sergiole por el material) 👇 pic.twitter.com/kaYE7u9bOj
A la espera de su arribo a Buenos Aires, las palabras del hombre de Pujato le abrieron la puerta a la prolongación de un ciclo exitosísimo que ya lleva ocho años. Si bien en ningún momento aseguró que iba a seguir, y hasta le restó importancia a la decisión, la manera en la que habló sobre el futuro de la celeste y blanca hace pensar que continuará al mando del subcampeón del mundo.
"Realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los partidos que vienen: darles la oportunidad a chicos que puedan sumarse a nuestra idea de juego. Ahora se abre un parentésis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta. Siempre digo que la edad no es sinónimo de nada, se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos y nosotros consideremos que tengan que estar, pero nuestra primera intención es darle oportunidad a todo el mundo que pueda seguir jugando con nuestra camiseta", dijo sobre el recambio que se impone.
Fuente: TyC
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