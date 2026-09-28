Malvinas: el Gobierno denuncia vuelos no autorizados y lanza un ultimátum a las petroleras

El Gobierno argentino denunció este lunes que una aeronave de la empresa británica Thales UK Limited realizó vuelos entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades nacionales. A través de un comunicado oficial, la administración de Javier Milei informó que ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por la operación.

Además, el Ejecutivo anunció que instruyó a los equipos jurídicos de la Cancillería para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de cuestionar la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion.

El Gobierno también comunicó que intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o continuidad de actividades vinculadas a la explotación de recursos en la Plataforma Continental Argentina. En caso contrario, anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.

“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, indicó el comunicado oficial.

La Casa Rosada sostuvo que la explotación unilateral de recursos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur “es contraria al derecho internacional” y recordó que Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.

En esa línea, el presidente Milei afirmó en sus redes sociales que ordenó avanzar con acciones internacionales. “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, expresó.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno calificó la medida como “un paso histórico y sin precedentes” y señaló que la Argentina actúa “acorde al derecho internacional y por la vía pacífica”. “Recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía es un mandato constitucional al que no vamos a renunciar”, manifestó.

Con información de Clarín