Oficializan feriados por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina traerá consigo un esquema especial de feriados que tendrá impacto directo en Bahía Blanca y el resto de la provincia de Buenos Aires. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El cronograma contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, que regirá en todo el territorio argentino, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, Bahía tendrá dos jornadas alcanzadas por la medida.

En tanto, el martes 10 de noviembre el feriado regirá únicamente en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Gobierno justificó la decisión por las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación asociadas con las actividades que encabezará el pontífice.

León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en distintas jurisdicciones. Entre ellas aparece la provincia de Buenos Aires, donde está programada una misa en Luján.

Además de los feriados, el Ejecutivo declaró la visita de interés nacional y creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo la coordinación del operativo, la seguridad, la infraestructura y el protocolo durante la estadía papal.

Con información de DIB