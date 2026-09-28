Destacada B
Oficializan feriados por la visita del papa León XIV
La visita del pontífice se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.
La visita del papa León XIV a la Argentina traerá consigo un esquema especial de feriados que tendrá impacto directo en Bahía Blanca y el resto de la provincia de Buenos Aires. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El cronograma contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, que regirá en todo el territorio argentino, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, Bahía tendrá dos jornadas alcanzadas por la medida.
En tanto, el martes 10 de noviembre el feriado regirá únicamente en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Gobierno justificó la decisión por las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación asociadas con las actividades que encabezará el pontífice.
León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en distintas jurisdicciones. Entre ellas aparece la provincia de Buenos Aires, donde está programada una misa en Luján.
Además de los feriados, el Ejecutivo declaró la visita de interés nacional y creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo la coordinación del operativo, la seguridad, la infraestructura y el protocolo durante la estadía papal.
Con información de DIB
Oficializan feriados por la visita del papa León XIV
Starship despegó otra vez y SpaceX quiere hacer historia
Yanina Latorre llega a Telefe y MasterChef modifica la noche
Wado de Pedro explicó por qué se fueron del recinto durante el debate por la Zona Fría
Si el norte fuera el sur
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Un guardiacárcel de Villa Floresta fue detenido por circular en un auto robado
-
Noticias B17 horas ago
Cayó en un operativo un hombre que tenía pedido de captura por robo
-
Noticias B21 horas ago
Atraparon a tres adolescentes arrojando piedras contra cámaras de seguridad
-
Deportes19 horas ago
Olimpo sacó ventaja en la serie ante Gimnasia de Chivilcoy
-
Uncategorized21 horas ago
Federal A: Círculo venció por penales a Sol de Mayo y lo mandó al descenso
-
El Tiempo6 horas ago
La semana en Bahía empieza algo gris y no se descarta que aparezcan más lluvias
-
Noticias B6 horas ago
Lunes con persianas bajas en la ciudad por el Día del Empleado de Comercio
-
Noticias B6 horas ago
Miles de personas disfrutaron una nueva edición de la Fiesta del Cubanito