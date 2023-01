Intendente peronista mandó a trabajar a piqueteros y beneficiarios de planes

Un histórico barón del conurbano y del peronismo, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, salió a criticar a los piqueteros y beneficiarios de planes sociales, y les reclamó “dejar de ser parásitos y garroneros”, en un acto que encabezó el presidente, Alberto Fernández.

Ishii hizo estas duras declaraciones un día después que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunciara la suspensión de 154.441 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no validaron sus datos de manera digital antes del 15 de enero.

El jefe comunal planteó, escoltado por el Presidente y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis: “No estamos consiguiendo albañiles, en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa, ‘Argentina Trabaja’, que tendría que haber durado ocho meses porque es para emergencia”.

Ishii acusó a beneficiarios de asistencias sociales de “no querer laburar” y les hizo fuertes críticas: “Hay que dejar de ser parásitos y garroneros en este país, ponerse a laburar, no quieren laburar, cortan y piden más beneficios”.

Y afirmó que “son mentiras que no hay laburo, que la gente tiene hambre”.

“En el Norte no pueden cosechar por la falta de mano de obra, los planes sociales no dejan que la gente trabaje, no se puede llorar más, salgamos a laburar, acá nunca hubo un diciembre tan tranquilo como este, son mentiras que la gente tiene hambre, que está muerta de hambre, no le hagan creer al Presidente que está todo mal”, enfatizó.

Fuente: TN