Confirman el juicio oral contra un excomisario por abusar de una subordinada

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la resolución que mantiene la causa elevada a juicio oral contra el excomisario Adrián Mapelli, acusado de abuso sexual contra una agente policial que se encontraba bajo su mando. El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa, que había solicitado el sobreseimiento del imputado.

La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara bahiense, integrada por los jueces Christian Alberto Yesari y Gustavo Ángel Barbieri y se trata de una causa iniciada en Tres Arroyos tras una denuncia en 2023.

La defensa había cuestionado la valoración de la prueba realizada durante la etapa previa al juicio y sostuvo que no existía un nivel de sospecha suficiente para avanzar. También planteó críticas al enfoque de género aplicado en el análisis del caso.

Sin embargo, el juez Barbieri sostuvo que los planteos defensivos no lograban demostrar errores que justificaran revocar la decisión anterior y afirmó que se trataba de una "reconstrucción parcializada" de los elementos incorporados a la causa.

En los fundamentos, la Cámara destacó la particularidad de este tipo de investigaciones y señaló que el análisis debía contemplar la situación de vulnerabilidad de la denunciante, quien además era subordinada jerárquica del acusado.

"Coincido con la magistrada en la necesidad de analizar las cuestiones atinentes a este tipo de ilícitos, con un enfoque de género, que atienda a la especial situación de vulnerabilidad en el que se encuentra inmersa la víctima, que en este caso es mujer y, además, subordinada jerárquica del imputado", indicó el fallo.

Los jueces remarcaron que, aunque se trata de hechos que suelen ocurrir en ámbitos de intimidad y sin testigos directos, en esta etapa procesal existen elementos que permiten superar el umbral requerido para llevar la causa a debate oral.

"El testimonio de la víctima se encuentra acompañado de otros elementos de convicción que, si bien no constituyen medios de prueba directos de los hechos acontecidos, sí conforman un conjunto de indicios que por su pluralidad y coherencia, permiten alcanzar el estándar probatorio requerido para el avance hacia la siguiente etapa procesal", sostuvo la resolución.

Según surge del fallo, la denunciante relató situaciones de hostigamiento por parte de su superior luego de ser trasladada a la Coordinación Zonal de Seguridad Rural de Tres Arroyos. Entre los episodios descriptos mencionó comentarios del comisario vinculados al traslado laboral y expresiones de interés personal hacia ella.

La mujer también denunció un episodio ocurrido dentro de una dependencia policial, donde afirmó que Mapelli ingresó al dormitorio donde descansaba y la habría intentado besar contra su voluntad. En esa declaración, citada por la Cámara, sostuvo que el acusado le respondió luego: "Listo, olvidate de los beneficios, olvidate del horario, olvidate de los puestos".

Entre los elementos valorados por los jueces aparecen mensajes de WhatsApp y una grabación de una conversación entre la denunciante y el acusado. En ese audio, según describe la resolución, la mujer le recrimina el episodio del beso y Mapelli habría respondido: "Bueno, te obligué", además de pedir disculpas posteriormente.

La Cámara también tuvo en cuenta la evaluación psicológica realizada a la denunciante. El fallo cita que la profesional observó "desbordes de angustia" al referirse a los hechos denunciados y concluyó que "no se detectan características fantasiosas ni fabulatorias en el relato sobre los hechos que se investigan".