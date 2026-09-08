Sorpresa en el Balón de Oro: Scaloni no fue nominado a mejor entrenador

La lista de nominados al Balón de Oro 2026 dejó una ausencia que rápidamente llamó la atención en Argentina: Lionel Scaloni no fue incluido entre los candidatos al premio al mejor entrenador del año, pese a que la Selección argentina alcanzó el subcampeonato mundial en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador argentino quedó afuera de una nómina integrada por cinco técnicos, en la que hay un marcado protagonismo español. Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Vincent Kompany fueron los elegidos para competir por la distinción que entrega France Football junto con L'Équipe y UEFA.

La ausencia de Scaloni sorprende todavía más por la campaña realizada por la Argentina en el Mundial. El equipo nacional llegó hasta la final y terminó como subcampeón del mundo, luego de quedar a un paso del título frente a España.

Los cinco nominados al premio del mejor DT

Luis de la Fuente es uno de los grandes candidatos después de conducir a España a la conquista del Mundial 2026. El entrenador logró llevar a la selección española hasta su segunda estrella mundial, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

También aparece Luis Enrique, reconocido por la extraordinaria temporada del Paris Saint-Germain. El conjunto francés conquistó nuevamente la Champions League y además se consagró campeón de la Ligue 1.

El español Mikel Arteta completa el protagonismo de los entrenadores de ese país. Al frente del Arsenal, consiguió devolverle al club londinense el título de la Premier League después de 22 años. Su equipo, además, alcanzó la final de la Champions League, donde cayó ante el PSG.

Otro de los nominados es Unai Emery, justamente quien dirigió al Aston Villa en una temporada histórica. El equipo inglés conquistó la Europa League y terminó entre los mejores de la Premier League, asegurando además su clasificación a la próxima Champions.

El único entrenador que rompe el dominio español es Vincent Kompany. El belga condujo al Bayern Múnich a una temporada de títulos, con la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa.

Fuente: DeporTV