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Miles de personas disfrutaron una nueva edición de la Fiesta del Cubanito
La cuarta se desarrolló durante dos jornadas en el Parque de Mayo. Bersuit estuvo a cargo del cierre. Cuál fue el carrito ganador.
Bahía Blanca volvió a celebrar este fin de semana una de las propuestas que ya se instaló en el calendario de la ciudad. Miles de familias pasaron por el Parque de Mayo para disfrutar de la cuarta edición de la Fiesta del Cubanito, que combinó gastronomía, música y actividades para todas las edades.
Durante las dos jornadas participaron más de 50 carros cubaniteros, junto con una feria de emprendedores de la Economía Social y un paseo gastronómico integrado por alrededor de 20 foodtrucks.
Uno de los momentos centrales fue la elección del “Cubanitero del año 2026”. El reconocimiento quedó en manos de El Juanchi, que además se impuso en las categorías de cubanito simple y cubanito bañado.
El jurado estuvo integrado por vecinos seleccionados mediante un sorteo y representantes de instituciones gastronómicas de la ciudad, entre ellas IGI Bahía Blanca, IGA Bahía Blanca y la Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos del Instituto Goyena.
En la categoría cubanito simple, El Juanchi obtuvo el primer puesto, seguido por De la Bahía y Cubaninos. En cubanito bañado, nuevamente ganó El Juanchi, mientras que De la Bahía terminó segundo y Tom, tercero.
En tanto, en la categoría innovación, el primer lugar fue para El Jeep, seguido por Maná y El Juanchi. Además, Cuba MC recibió el premio a la trayectoria y fue elegido por el público como el “Cubanitero de la Gente”.
La propuesta también contó con una nutrida agenda artística. Por el escenario pasaron Rodi Muscaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores, Luceros, Nicolino, Chula Cumbia, Friki Frankie y Pecadora.
La cuarta edición tuvo además un cierre de alcance nacional con la presentación de Bersuit, que puso el broche final a dos jornadas marcadas por una gran convocatoria en el Parque de Mayo.
Con cuatro ediciones consecutivas, la Fiesta del Cubanito continúa creciendo como una celebración vinculada a una de las costumbres gastronómicas más características de Bahía Blanca.
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