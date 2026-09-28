Confirmaron cómo será el corte de agua de 36 horas: horarios y dónde habrá cisternas

ABSA confirmó cómo será el operativo que afectará durante unas 36 horas el servicio de agua en Bahía Blanca, White y Cerri, debido a los trabajos que se realizarán para vincular la nueva cisterna de 30 millones de litros construida dentro del predio de la Planta Patagonia.

Según informó la empresa, la reducción progresiva de la producción comenzará a las 20 del viernes 2 de octubre. Desde ese momento empezará a registrarse baja presión y, luego, falta de agua en amplios sectores de la ciudad, además de White y Cerri.

Las tareas centrales arrancarán a las 00:00 del sábado 3 y se extenderán durante 36 horas, hasta el mediodía del domingo 4. La intervención permitirá conectar el acueducto de 1,5 metros de diámetro que sale de la Planta Potabilizadora Patagonia con la nueva cisterna.

Para concretar esos trabajos será necesario reducir el caudal proveniente del Dique Paso de las Piedras.

De todos modos, algunos sectores de Bahía Blanca mantendrán un abastecimiento restringido y con baja presión. La Planta Potabilizadora Modular de Patagonia continuará suministrando agua a los barrios Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa y Molina Campos.

Por su parte, la Planta Potabilizadora de Grünbein abastecerá de manera limitada a Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, El Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre. Además, el acueducto de agua cruda que abastece al Polo Industrial continuará funcionando durante la intervención.

Ante la magnitud del corte, ABSA pondrá en marcha un operativo especial con 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno y otro vehículo con capacidad para 32.000 litros. Esas unidades estarán destinadas principalmente a hospitales, centros de salud, geriátricos, salas médicas y otras instituciones consideradas sensibles.

Además, se instalarán cisternas fijas para que los vecinos puedan retirar agua a granel en distintos puntos de Cerri y Bahía Blanca. Habrá puestos en el Centro de Salud y el Club Cerri; la Sociedad de Fomento de Maldonado; San Agustín; Portal del Este; Tierras Argentinas; Costa Blanca; Paihuén; Parque Norte; Aldea Romana; Harding Green; Los Chañares y El Nacional.

Entre los lugares detallados aparecen Cortalezzi y Bermúdez, en San Agustín; Pampa Central al 3300 y diferentes sectores de Tierras Argentinas; Estanislao López y Karacachoff, en Paihuén; El Boyero al 2000, en Aldea Romana; Vieytes y Los Picaflores, en Los Chañares; y Pilmayquén y Remedios de Escalada, en El Nacional.

Como parte del plan de contingencia también se construirá una cañería provisoria de 500 milímetros de diámetro entre la Planta Potabilizadora Modular y la Estación de Bombeo a Zona Alta, con el objetivo de sostener parte de la distribución y facilitar la carga de los camiones cisterna.

ABSA pidió a la población realizar reservas con anticipación y hacer un uso racional del agua durante el fin de semana. La recomendación mínima es contar con 20 litros diarios por persona: entre dos y tres litros para beber y el resto para cocina e higiene básica. Siempre que sea posible, la empresa sugiere ampliar esa reserva hasta entre 50 y 100 litros diarios.

También solicitaron evitar el riego de espacios verdes y veredas, el lavado de vehículos y el uso de electrodomésticos que demanden grandes cantidades de agua. El cronograma podría modificarse o suspenderse en caso de que las condiciones climáticas impidan concretar los trabajos previstos.