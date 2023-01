La temporada de verano llega más cargada que nunca

Me reservo el DÓNDE encontré este video pero… a mi no me causa ningún tipo de gracia que aprovechan que Cami Homs está en pedo para que un grupo de inadaptados le griten "Ole ole Rodri"… por De Paul.

Bastante incómodo… estaba disfrutando en pareja, con amigos.

Inmaduros! pic.twitter.com/QP6UAQE13U