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Alertan por el robo de flexibles de gas en Bahía: hubo 57 casos en agosto
Unas 150 familias se han visto afectadas en lo que va de 2026.
El robo de flexibles de gas en Bahía Blanca registró un fuerte aumento en agosto, al reportarse 57 casos, lo que eleva a más de 150 las familias afectadas en lo que va del año, según alertó la empresa prestadora del servicio de gas en la ciudad.
El flexible es el conducto de cobre que conecta el servicio domiciliario con el regulador que abastece al medidor y, a su vez, con la instalación interna del domicilio. Cuando se extrae, provoca una liberación incontrolada de gas natural que puede derivar en incendios, explosiones o intoxicaciones, además de la interrupción inmediata del suministro.
El robo de este componente es un delito penal por el cual ya fueron condenadas dos personas este año, tras las denuncias realizadas por la distribuidora Camuzzi y el accionar de las fuerzas de seguridad.
Desde la empresa destacan que, en la mayoría de los casos, quienes realizan estas maniobras intervienen las instalaciones sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad. De esta manera, se exponen ellos mismos y ponen en peligro a los residentes de las viviendas afectadas, así como a las propiedades vecinas, como ocurrió en abril en el macrocentro.
El robo de los flexibles está vinculado con la obtención de cobre para vender, pero al ser una pieza pequeña quienes se dedican a extraerlos necesitan acumular una cantidad importante para que sea rentable.
Ante la falta de suministro por robo de flexibles o cualquier situación anómala vinculada a la red de gas, los usuarios pueden comunicarse con las líneas de emergencias de Camuzzi: 0800-666-0810 o 0810-666-0810.
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