La jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil explicó por qué frenó su aplicación

La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, explicó los motivos de su resolución y aseguró que su decisión no está relacionada con un rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad.

La magistrada planteó que actualmente no estarían dadas las condiciones necesarias para poner en marcha el nuevo sistema, principalmente por la falta de establecimientos adecuados, personal especializado y recursos para atender a un eventual incremento de menores privados de su libertad.

Pascual remarcó además que conoce la problemática vinculada con los delitos cometidos por adolescentes y sostuvo que su intención también apunta a mejorar las condiciones de seguridad. En ese sentido, afirmó que "con esta ley no vamos a crear más seguridad" si la implementación no está acompañada por las herramientas necesarias.

Uno de los puntos centrales de su planteo tiene que ver con las condiciones en las que permanecerán alojados los jóvenes alcanzados por el régimen. La jueza advirtió que encerrar a un adolescente sin acceso a educación, capacitación laboral o asistencia terapéutica puede profundizar su situación y dificultar posteriormente su reinserción social.

También rechazó las críticas que recibió después de conocerse la medida y aclaró que no se opone a que la edad de imputabilidad sea reducida a los 14 años. Señaló que su posición busca que cualquier modificación del sistema esté acompañada por condiciones que permitan cumplir efectivamente con las medidas previstas.

La suspensión se produjo a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La medida tendrá vigencia durante 60 días. Durante ese período, la Justicia pretende que las autoridades bonaerenses detallen de qué manera se implementará el nuevo régimen y cuáles serán los recursos, establecimientos y equipos disponibles para recibir a los adolescentes que puedan quedar alcanzados por el sistema.