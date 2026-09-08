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Un asteroide lleva el nombre de una astrónoma bahiense: "Fue una locura para mí"
Irina San Sebastián recibió el reconocimiento de la Unión Astronómica Internacional por su trayectoria, tras la sugerencia hecha por un colega.
Una astrónoma bahiense recibió un reconocimiento internacional que quedó registrado en el espacio: un asteroide fue bautizado con su nombre en homenaje a su trayectoria científica. Se trata de Irina San Sebastián, investigadora especializada en ciencias planetarias, quien aseguró que la noticia la tomó por sorpresa.
San Sebastián se formó inicialmente en Bahía Blanca y luego continuó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, donde cursó la Licenciatura en Astronomía. Más tarde realizó un doctorado y un postdoctorado con becas del CONICET, y actualmente desarrolla su actividad profesional en el Politécnico de Milán, Italia.
El nombramiento del asteroide surgió a partir de una propuesta realizada por otro científico. La designación fue evaluada por una comisión de nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional (IAU), organismo encargado de oficializar este tipo de designaciones.
"Fue una locura para mí, porque en realidad no es que una persona puede aplicar o pedir que se te nombre", explicó San Sebastián en el programa Nunca es Tarde de La Brújula 24. Según contó, fue un investigador uruguayo, Gonzalo Tancredi, quien propuso su nombre, luego de conocer su trayectoria.
La investigadora destacó además el valor simbólico de que la propuesta haya llegado desde otro país de Sudamérica y de parte de un colega que acompañó distintos momentos de su carrera profesional.
"Me significó también un valor agregado porque es una persona que me conoce desde mis principios, desde mi primera charla en congresos, ha visto mi recorrido, incluso fue evaluador de mi tesis doctoral", señaló.
El trabajo de San Sebastián está vinculado al estudio de asteroides tipo "rubble pile" o "pilas de escombros", objetos que no están conformados por una única roca sino por múltiples fragmentos unidos principalmente por su propia gravedad. La investigación apunta a comprender sus características físicas para mejorar el conocimiento sobre estos cuerpos y las posibles estrategias de defensa planetaria.
El asteroide que llevará su apellido fue descubierto en el año 2000 por el programa LINEAR y, hasta ahora, era conocido como 2000 RG62.
"Yo antes en La Plata trabajaba en formación planetaria, en cómo se forman los planetas. Desde La Plata, más desde un punto de vista teórico y numérico con simulaciones de computadora", explicó la astrónoma. Luego relató que su trabajo actual incluye experimentos de laboratorio para analizar el comportamiento de las superficies de estos asteroides en condiciones de gravedad reducida.
Durante la entrevista también comentó que el monitoreo de asteroides cercanos a la Tierra es una tarea permanente de la comunidad científica internacional y remarcó la importancia de comunicar estos fenómenos con información precisa para evitar generar temor innecesario.
Sobre cómo surgió su vocación por descubrir los misterios del universo destacó que "desde chiquita que quería ser astrónoma, creo que un poco influenciada por mi abuelo materno, que era muy fanático de la astronomía, veía Cosmos, y la película Contacto para mí fue un antes y un después".
De cara al futuro, la astrónoma planteó como uno de sus objetivos regresar a la Argentina para continuar su trabajo científico. "Me gustaría volver a hacer ciencia en Argentina y poder trabajar en tema de experimentos, laboratorios relacionados con ciencias planetarias, ya sea creando un laboratorio específico para eso o trabajando en alguno que esté comenzando", expresó.
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