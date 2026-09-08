El Tiempo
Se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado y máxima de 20 grados
En la región se anticipan condiciones muy similares a las de Bahía Blanca.
El pronóstico del tiempo para este miércoles anticipa una jornada con cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día en Bahía Blanca, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados por la tarde. No se esperan precipitaciones.
El viento soplará desde el noroeste durante la madrugada, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la tarde rotará al sur, manteniendo intensidades similares, mientras que hacia la noche se ubicará del noreste.
En Monte Hermoso las condiciones serán similares, con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20 grados. El viento tendrá intensidad moderada, con ráfagas de hasta 50 km/h durante algunos períodos y sin probabilidad de lluvias.
En Sierra de la Ventana se prevé una jornada más fresca, con una mínima de 4 grados y una máxima de 17 grados. El cielo estará algo a parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas, con viento del noroeste durante la madrugada y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
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