Allanamientos por robo: secuestran tarjetas, bicicletas y partes de una moto

Personal del GTO de la Comisaría Sexta, con colaboración de efectivos de la Policía Local, realizó dos allanamientos en Bahía Blanca en el marco de una investigación por un hurto ocurrido en una vivienda de Plunkett al 1100.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la tarde de este lunes en domicilios ubicados en Mapuche 1164 y Paunero 1614, luego de distintas tareas investigativas.

En el primero de los inmuebles, señalado como residencia del principal investigado, los efectivos secuestraron tarjetas de crédito y un DNI pertenecientes al damnificado.

Además, encontraron prendas de vestir y artículos de perfumería que, según la investigación, habrían sido adquiridos en comercios del centro utilizando una de las tarjetas sustraídas.

En tanto, en el segundo domicilio fueron secuestradas dos bicicletas que habían sido robadas el pasado 1 de septiembre de una vivienda de Paunero al 2100.

Durante el operativo también hallaron un motor y distintas partes de una motocicleta Gilera 110 que registraban pedido de secuestro.

Por este último hallazgo fue detenido Julio Ernesto Carrillo, de 44 años, acusado del delito de encubrimiento. La causa quedó a cargo de la UFIJ Nº7.