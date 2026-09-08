El Día del Empleado de Comercio se traslada al lunes 28 de septiembre

La Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca informó que este año el Día del Empleado de Comercio se trasladará al lunes 28 de septiembre, por lo que durante esa jornada los trabajadores del sector tendrán su día de descanso.

La fecha está establecida originalmente para el 26 de septiembre por la Ley 26.541, que dispone que los empleados de comercio no deben prestar tareas y equipara la jornada a un feriado nacional a todos los efectos legales.

Para 2026, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración del sábado 26 al lunes 28 de septiembre.

Desde la entidad bahiense, conducida por Raúl Oviedo, remarcaron además que ese lunes no podrá otorgarse como franco compensatorio correspondiente al descanso semanal.

Esto no implica necesariamente que todos los comercios deban permanecer cerrados. Los establecimientos podrán funcionar si son atendidos por sus propietarios o bajo las condiciones laborales previstas para una jornada equiparada a un feriado. En caso de que un empleado preste tareas, corresponde aplicar el régimen de remuneración establecido para este tipo de días.

De esta manera, el lunes 28 tendrá un funcionamiento especial para la actividad comercial en Bahía Blanca, mientras que el sábado 26 se desarrollará con normalidad tras el traslado de la conmemoración.