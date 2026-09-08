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Mirá en vivo el programa La Brújula TV
Una nueva edición con entrevistas vinculadas a temas de actualidad local.
La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda centrada en prevención, Malvinas y logros científicos.
En el primer bloque estará Gustavo Trankels y Sebastián Sepúlveda, quienes hablará sobre "Bahía Alerta".
Luego, Nilo Navas, veterano de Malvinas, comentará las recientes decisiones del gobierno nacional para la defensa de la soberanía de las islas.
Finalmente, en el tercer bloque participará Mauro Patrignani, licenciado en Física de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y becario doctoral del CONICET, quien fue seleccionado para realizar una estadía de investigación en el Instituto Max Planck de Alemania.
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