Condenaron a tres bahienses por una seguidilla de robos de cables sobre la Ruta 33

Tres bahienses fueron condenados por una serie de robos de cables de cobre cometidos en establecimientos rurales del partido de Tornquist, en distintos sectores de la Ruta Nacional 33, que afectaron la línea eléctrica Tornquist-García del Río perteneciente a EDES.

Se trata de Juan Manuel Ceferino Dho, Gonzalo Alejo Porter y Ernesto Fabián Barrenechea, quienes recibieron penas de seis años, cinco años y once meses y tres años y ocho meses de prisión, respectivamente. La resolución fue dictada mediante un juicio abreviado por la jueza Claudia Cecilia Fortunatti, del Tribunal en lo Criminal Nº2 de Bahía Blanca.

La sentencia, firmada el 26 de agosto pasado, reconstruye una sucesión de hechos ocurridos entre noviembre de 2024 y enero de 2025 y expone además cómo, a partir del análisis de teléfonos celulares, conversaciones de WhatsApp y registros de antenas, los investigadores lograron establecer la participación de los acusados.

El primero de los episodios comprobados ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre de 2024 en el establecimiento San Bautista III, a la altura del kilómetro 46 de la Ruta 33. Según la resolución, Dho y Porter ingresaron al campo y cortaron cinco tramos de triple cableado de cobre. En el lugar quedaron una escalera de fabricación artesanal, una tijera para cortar alambre y otros elementos.

Poco más de un mes después, durante la noche del 15 de diciembre, Porter, Dho y Barrenechea llegaron hasta los establecimientos La Soledad y El Recuerdo, ubicados entre los kilómetros 48 y 50. Allí cortaron y sustrajeron tres tramos de cable de cobre de 70 milímetros cuadrados y dejaron un cuarto tendido cortado en el suelo.

La actividad continuó días más tarde. Entre el 17 y el 19 de diciembre, Dho, Porter y Barrenechea, esta vez junto a Alan Ezequiel Ojeda, volvieron a La Soledad y sustrajeron unos 1.200 metros lineales de cobre que habían quedado en la postación luego del robo anterior.

El cuarto hecho ocurrió durante la madrugada del 27 de diciembre. La Justicia determinó que Dho y Ojeda ingresaron a los establecimientos San Jorge, Los Pirineos y otro inmueble rural y cortaron siete tramos de aproximadamente 180 metros cada uno. Cinco fueron sustraídos y los otros dos quedaron abandonados.

Finalmente, entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de enero de 2025, Dho, Ojeda, Thiago Lazzarin y otra persona no identificada cortaron cuatro tramos de cable en El Recuerdo, a la altura del kilómetro 56. En este caso, el material fue ocultado dentro del sector rural, aunque terminó siendo encontrado y secuestrado por la Policía.

Los celulares, una prueba clave

Uno de los elementos centrales para reconstruir la secuencia fueron los teléfonos de los investigados. La sentencia señala que los registros de antenas permitieron ubicar a Dho y Porter en las zonas donde ocurrieron los robos y comprobar desplazamientos coincidentes.

También se incorporaron conversaciones de WhatsApp. Para la jueza, los mensajes entre Dho, Porter y Barrenechea evidenciaban una coordinación para la sustracción del cobre. Incluso un policía declaró que había encontrado a Dho durante la tarde en el kilómetro 51 de la Ruta 33, antes de uno de los hechos, y el acusado dijo que se encontraba “descansando”. El fallo interpretó esa presencia como parte de tareas previas y señaló que Dho y Porter intervenían en la organización de la actividad.

La investigación también describió una modalidad según la cual durante el día se observaban los sectores y se “marcaban” lugares donde posteriormente se producirían las sustracciones durante la noche.

Las condenas

Dho fue considerado coautor de dos robos agravados por haber sido cometidos en despoblado, otros dos agravados por haber ocurrido en despoblado y en banda y una tentativa, todos en concurso real. Recibió la pena más alta: seis años de prisión.

Porter, en tanto, fue condenado como coautor de un robo agravado en despoblado y otros dos cometidos en despoblado y en banda, por lo que deberá cumplir cinco años y once meses de prisión.

Barrenechea fue considerado partícipe secundario de dos robos agravados en despoblado y en banda y condenado a tres años y ocho meses de prisión. Además, tiene una condena anterior de un año y diez meses de prisión en suspenso, cuya condicionalidad deberá ser revocada una vez que el nuevo fallo quede firme para avanzar posteriormente en la determinación de una pena única.

La Justicia dispuso también el decomiso de $8.930.000 y 1.300 dólares secuestrados en el domicilio de Barrenechea. El Tribunal consideró que ese dinero era producto o provecho de la actividad ilícita desarrollada por el condenado.