Físico de la UNS asistirá a un prestigioso instituto alemán: "Es una oportunidad también para la universidad"

Mauro Patrignani, licenciado en Física de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y becario doctoral del CONICET, fue seleccionado para realizar una estadía de investigación en el Instituto Max Planck de Alemania, una de las instituciones científicas de mayor reconocimiento internacional.

El investigador bahiense integrará un proyecto vinculado a la simulación computacional de materiales, una línea de trabajo que busca comprender fenómenos a escala atómica y aportar herramientas para el desarrollo de nuevos materiales. Es el único argentino entre los seleccionados de este año.

“Es una oportunidad única, pero no solo para mí. Yo formo parte de un grupo de investigación, que es el grupo de simulación de materiales de Y-TEC dirigido por el doctor Alfredo Juan. Es una oportunidad también para la universidad misma. Es un poco también decir que el sur también existe”, dijo Patrignani en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24.

La beca fue otorgada por la Fundación Bunge Born junto a la Fundación Williams y la Sociedad Max Planck. Patrignani viajará el próximo 1 de diciembre a Magdeburgo, donde permanecerá durante seis meses trabajando junto al profesor Matías Stein.

Max Planck es una de las redes de investigación científica más importantes del mundo. Creada en Alemania en 1948, reúne decenas de institutos especializados en distintas áreas del conocimiento y se caracteriza por impulsar investigaciones de frontera en ciencia básica. A lo largo de su historia, científicos vinculados a sus centros obtuvieron numerosos reconocimientos internacionales, incluidos premios Nobel.

Patrignani explicó que su investigación doctoral está enfocada en la simulación computacional de materiales y en el estudio de recubrimientos aplicados sobre acero: "Tiene que ver en parte con mi proyecto de doctorado. Yo soy becario doctoral de CONICET desde enero de 2023. Lo que hago es una simulación computacional de materiales en base a resultados que tiene un grupo del profesor Carlos Figueroa de Brasil. Ellos recubren acero con carburo de silicio, que es una cerámica, para poder adherirle mejor un recubrimiento carbonoso. Lo que sucede es que, aun en condiciones muy controladas, con poca humedad y casi vacío, con el tiempo ese recubrimiento empieza a dañarse.”

El investigador detalló que en Alemania continuará utilizando herramientas de simulación para profundizar el análisis del comportamiento de esos materiales. “Nosotros tenemos una técnica computacional que usamos con programas basados en una teoría que se llama DFT. Podemos simular lo que puede pasar a nivel atomístico, a escalas muy pequeñas, casi nano, como si viéramos los átomos. Usando química cuántica podemos modelar e inferir qué puede ocurrir con concentraciones muy bajas de oxígeno. Allá voy a continuar con eso, pero utilizando otra técnica computacional”, datalló.

Patrignani señaló que este tipo de investigaciones forman parte de la denominada ciencia básica, aunque pueden tener aplicaciones futuras en sectores industriales: "La simulación computacional de materiales se usa mucho en el exterior porque hay industrias desarrolladas que hacen uso de esos conocimientos".

El físico destacó la formación recibida en la Universidad Nacional del Sur y la capacidad de adaptación de los científicos argentinos cuando desarrollan tareas en otros países: “La calidad académica de la UNS es muy buena y a veces considero que está subvalorada. La realidad es que nuestros egresados, cuando van a otros institutos o a otros países, tienen una habilidad para desenvolverse y son mucho más adaptativos".

El científico destacó el trabajo del Departamento de Física, que "fue el departamento más afectado por la inundación. Perdió casi todo su instrumental experimental y, aun así, siguen tratando de formar en el corto plazo a los becarios que quedaron con su doctorado truncado".