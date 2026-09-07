Detienen a una pareja por robar a mano armada en un comercio en el barrio Villa Nueva

Una pareja quedó detenida la noche de este lunes luego de que robaran a mano armada en un comercio del barrio Villa Nueva.

Se trata de Kevin Agustín Carreras (28) y Valentina López (22), quienes irrumpieron en un local ubicado en la primera cuadra de Maestro Piccioli y, tras amenazar con el arma, sustrajeron dinero en efectivo y mercadería.

Ambos huyeron del lugar, pero un rastrillaje de Comisaría Cuarta en conjunto con el Centro de Monitoreo logró dar con ellos y secuestrar los elementos sustraídos.

Carreras tiene en su haber un amplio historial de detenciones por delitos similares; tres de esos hechos ocurrieron en julio y un cuarto a principios de este mes.