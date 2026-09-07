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Detienen a una pareja por robar a mano armada en un comercio en el barrio Villa Nueva
Uno de los detenidos tiene un amplio historial de delitos similares.
Una pareja quedó detenida la noche de este lunes luego de que robaran a mano armada en un comercio del barrio Villa Nueva.
Se trata de Kevin Agustín Carreras (28) y Valentina López (22), quienes irrumpieron en un local ubicado en la primera cuadra de Maestro Piccioli y, tras amenazar con el arma, sustrajeron dinero en efectivo y mercadería.
Ambos huyeron del lugar, pero un rastrillaje de Comisaría Cuarta en conjunto con el Centro de Monitoreo logró dar con ellos y secuestrar los elementos sustraídos.
Carreras tiene en su haber un amplio historial de detenciones por delitos similares; tres de esos hechos ocurrieron en julio y un cuarto a principios de este mes.
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