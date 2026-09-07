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Intentó engañar a la policía con una identidad falsa: estaba prófugo por uso de arma de guerra
Tenía un pedido de detención vigente solicitado por la Justicia de La Plata.
Un hombre que era buscado por la Justicia por un robo agravado por el uso de arma de guerra fue detenido durante la madrugada de este lunes en Bahía Blanca, luego de intentar engañar al personal policial brindando una identidad falsa durante un procedimiento.
El operativo se realizó cerca de las 1:30 en Lamadrid y General Paz, donde efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y de la Comisaría Primera intervinieron ante una situación en la que el sospechoso intentó escapar.
El hombre huyó a pie e intentó refugiarse ingresando a propiedades del sector. Tras ser reducido, manifestó llamarse Matías Jesús Carrasco, de 25 años.
Sin embargo, con el paso de las horas surgieron inconsistencias en la información aportada, por lo que personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera realizó tareas para establecer su identidad real.
Finalmente, se determinó que se trataba de Agustín Calabrano, de 27 años, quien contaba con un pedido de detención activo solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata, emitido en abril de este año.
La orden judicial estaba relacionada con una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de guerra.
Además del pedido vigente, la Policía indicó que Calabrano registra antecedentes por delitos contra la propiedad y hechos cometidos con arma en la ciudad. Entre ellos un episodio ocurrido en septiembre de 2025, cuando habría ingresado junto a un cómplice a un supermercado chino ubicado en calle Nicolás Lavalle al 1700, donde fue aprehendido.
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