Un vaso con sal en un rincón de la casa: para qué sirve y cuándo conviene usarlo

Colocar un vaso con sal en algún rincón de la casa es uno de los trucos caseros más conocidos para combatir la humedad en determinados ambientes, aunque su efectividad es limitada y no reemplaza una correcta ventilación ni la solución de problemas estructurales.

La sal tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede atraer y retener humedad del aire bajo determinadas condiciones. Por ese motivo, algunas personas recurren a un recipiente con sal gruesa o común en sectores donde se registra condensación o escasa circulación de aire.

Entre los lugares donde suele utilizarse aparecen el interior de los placares, baños con poca ventilación, habitaciones que permanecen cerradas durante varias horas, sectores cercanos a ventanas donde se forma condensación y algunos rincones de la cocina.

Muchos aseguran que la sal ayuda a absorber la humedad del ambiente. Foto: Gemini

El procedimiento es sencillo: se coloca sal en un vaso o recipiente pequeño y se lo deja durante varios días en el lugar elegido. Si existe suficiente humedad, con el paso del tiempo la sal puede apelmazarse, formar grumos o incluso acumular líquido. En ese momento se recomienda reemplazarla.

También es aconsejable apoyar el recipiente sobre una superficie protegida, ya que la sal húmeda puede afectar determinados materiales, especialmente muebles de madera.

El método puede resultar más útil durante períodos de elevada humedad ambiental o en espacios reducidos y con poca circulación de aire. Sin embargo, si en una vivienda aparecen manchas de humedad, moho, pintura descascarada u olores persistentes, será necesario determinar la causa del problema.

En esos casos podría existir una filtración, una falla en la ventilación o problemas de aislamiento, situaciones que no pueden resolverse únicamente colocando un recipiente con sal.

Además de este uso doméstico, existe una creencia popular que atribuye a la sal la capacidad de absorber las denominadas “malas energías” de los ambientes. Esa interpretación forma parte de tradiciones y rituales, pero no existe evidencia científica que demuestre ese efecto.