Cuánto necesitó una familia bahiense en agosto para no ser considerada pobre

El ingreso mínimo con el que debe contar una familia tipo bahiense, compuesta por dos adultos y dos niños en edad escolar, para no ser considerada pobre se ubicó en $1.828.126 en agosto, un aumento del 2,5% con respecto al mes anterior, de acuerdo con los datos del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).

Mientras, la cantidad necesaria para que una familia no califique como indigente (Canasta Básica Alimentaria) subió también un 2,5% el mes pasado, a $758.559.

El valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, servicios, indumentaria y otros gastos, es la referencia para determinar la línea de pobreza, mientras que para establecer la línea de indigencia se toma la Canasta Básica Alimentaria (CBA), compuesta solo por alimentos. Ambas canastas subieron por encima de la inflación general de la ciudad en el mes.

El informe del Creebba detalla que en agosto los aumentos más significativos se registraron en verduras y frutas como como la cebolla (84,6%), el zapallo (46,6%), la banana (39,2%), la papa (25,6%), la batata (11,6%), la zanahoria (7,1%), y la lechuga (5,2%).

Por el lado de los componentes no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (6,4%), educación formal (6%), ropa interior para hombre (3,7%), combustibles y lubricantes (3,3%) y servicios de peluquería y para el cuidado personal (3,3%), entre otros.

En comparación con el mismo mes de 2025, la Canasta Básica Total se incrementó un 33,8% y la Canasta Básica Alimentaria, un 31,6% (ambos por encima de la inflación general de la ciudad).

El detalle de familias con otras composiciones da una muestra de las diferencias en estas estadísticas según cada caso.

Familia Composición del hogar Canasta Alimentaria Canasta Total Familia 1 Pareja y tres hijos $ 869.028 $ 2.094.358 Familia 2 Pareja y dos hijos $ 758.559 $ 1.828.126 Familia 3 Pareja de adultos mayores $ 346.138 $ 834.193 Familia 4 Pareja jóvenes $ 436.969 $ 1.053.095

Familia 1: Compuesta por cinco personas: una pareja donde la mujer tiene 38 años y el varón 40, y tres hijos de 7, 5 y 3 años respectivamente.

Familia 2: Conocida como familia tipo, compuesta por cuatro miembros: jefe varón de 35 años, cónyuge de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años.

Familia 3: Pareja de adultos mayores, donde la mujer posee 73 años y el varón 77.

Familia 4: Pareja de jóvenes, varón de 29 años y mujer de 27 años