“Un pedófilo menos en la calle”, exclamó la ex pareja del militar

La expareja del militar que anoche quedó detenido en el marco de una muy prolongada investigación por el abuso sexual de sus dos hijos dialogó esta mañana en LA BRÚJULA 24 y manifestó su beneplácito por la decisión de la Justicia, al tiempo que reveló algunos aspectos vinculados con el calvario vivido por las víctimas.

“Hace un año que vengo en esta lucha, remando paso a paso, acompañando a mis hijos en sus tratamientos psicológicos y sus dolores. Hoy termina este calvario, estoy parado en la puerta de la Fiscalía para verlo entrar”, consideró la mujer, en el programa “Bahía Hoy”.

Además, no vaciló en admitir que “estoy feliz, agradezco a toda la gente que me acompaña porque estamos frente a un pedófilo, no hay palabras para explicar lo que hizo. Nadie repara este dolor, mi hijo de 14 años se largó a llorar de la emoción, necesitaba asegurarse de que estaba detenido, por eso anoche fue a la puerta de la DDI pero no lo pudo ver”.

“Me tocó denunciar lo peor que una madre puede denunciar, desde corrupción de menores hasta trata de niños, distribución y comercialización de pornografía infantil y torturas, todo lo que te puedo decir es poco. Mis hijos lo sufrieron toda la vida, fueron muchos años”, refirió, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, explicó que “mi nena más chiquita tuvo la bendición de que su hermanito hablara. El padre quería mandar al nene al Liceo Militar, sacárselo de encima para quedarse con mi hija. Mi hijo dijo que fue entregado a otra persona que está implicado en la causa. A él le cagó la vida porque son huellas que tendrá para toda la vida”.

“Mi expareja fue apartada del Ejército el 10 de noviembre, el día que mi hijo tuvo la Cámara Gesell. Sabía que estaba la posibilidad de que se fugara, pero a la larga iban a encontrarlo. Quiero que se pudra, no sirve ni para alimentar a los peces si lo tiras al río. Estos hijos de puta no tienen cura”, exclamó la mujer, con tanta bronca contenida por lo prolongado de la lucha que llevó adelante.

Y sentenció: “Agradezco a la vida que estoy entera, que no estoy en una clínica psiquiátrica, que puedo defender a mis hijos y no estoy sola. Hasta podría estar presa porque tuve oportunidades de matarlo y no lo hice para que no me saquen a mis hijos, tampoco me interné por la misma razón. Estoy medicada para controlar los impulsos”.

“Un pedófilo menos en la calle es para celebrar, un manipulador que podía engañar a cualquier mujer. Cuando empecé a tener algunas sospechas, hablé mucho con mi hijo, me lo negaba inicialmente, insistí porque a la semana me dio un indicio y a partir de ahí me fue contando todo”, consideró en el segmento final de la nota.

Por último, dio detalles aterradores: “Aquel día, a mi ex pareja la bajé dos pisos a patadas por la escalera y me decía ‘el pibe ese te está mintiendo’ hablando sobre su propio hijo”, cerrando con el dato de que su hija vio días atrás al militar caminando de la mano de una nena.