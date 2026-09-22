Asensio duda en su estrategia defensista: en 48 horas ya le renunciaron dos abogados

La situación judicial de Horacio “Chacho” Asensio sumó este martes una nueva novedad: el entrenador acusado de abuso sexual se quedó sin abogado por segunda vez en menos de 48 horas.

Según pudo conocerse, Carlos Carnevale renunció a su defensa después de la indagatoria realizada el lunes ante el fiscal Diego Torres. Previamente había dado un paso al costado el abogado bahiense Maximiliano Görg.

Carnevale había asumido la representación de Asensio apenas unas horas antes de que el entrenador compareciera ante la Justicia. Durante esa audiencia, el imputado se negó a declarar y optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio.

Fuentes bien informadas, consultadas por la redacción de LA BRÚJULA 24, mencionaron que duda en su estrategia defensista porque estaría entre dar una versión de los hechos o ir por una cuestión técnica, ligada con la prescripción de la acción penal, tal como sucedió con el caso Del Valle.

Si optara por la segunda opción, podría aludir que transcurrió una década de los hechos presuntamente acontecidos. Mientras tanto se siguen tomando declaraciones testimoniales, tal como sucedió con un dirigente del Club Deportivo Monte Hermoso.

Asensio, de 59 años, fue detenido el domingo en una vivienda de la calle Puelches, en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, por orden de la jueza de Garantías Marisa Promé. Posteriormente fue trasladado y alojado, por razones de seguridad, en la comisaría de Coronel Pringles, donde aún permanece.

La investigación está a cargo del fiscal Diego Torres y tiene como eje hechos denunciados cuando Asensio dirigía el hockey del Club Deportivo Monte Hermoso, principalmente entre 2012 y 2013. Al menos tres exjugadoras, que eran adolescentes en aquella época, realizaron acusaciones contra el entrenador.

Entre los testimonios incorporados al expediente aparecen denuncias por tocamientos, situaciones de desnudez y otros episodios de índole sexual que, según las denunciantes, se produjeron en instalaciones vinculadas con la actividad deportiva y durante viajes del plantel. Una declaración incorporada en los últimos años permitió que la investigación volviera a avanzar hasta desembocar en la detención.

El caso ya había tenido repercusión dentro del hockey hace más de una década. El presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, contó este lunes en LA BRÚJULA 24 que familiares de una de las jóvenes habían puesto a la entidad al tanto de la situación y que posteriormente se realizó una presentación formal para que los hechos fueran investigados.