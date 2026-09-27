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Apareció el hombre que era intensamente buscado desde el miércoles
Rubén Pérez, de 40 años, fue encontrado anoche en buen estado de salud en la zona del barrio Villa Mitre.
La Policía confirmó la aparición de Rubén Pérez, el hombre de 40 años que era intensamente buscado en nuestra ciudad luego de que su familia perdiera contacto con él desde el último miércoles.
Según informaron fuentes policiales, Pérez fue localizado anoche en buen estado de salud en la zona de Villa Mitre, durante un procedimiento realizado por personal del GTO de la Comisaría Sexta y efectivos de la DDI.
De acuerdo con la información oficial, el hombre se había retirado de su domicilio por sus propios medios y finalmente pudo ser ubicado tras varios días de búsqueda.
Durante la mañana de ayer se había desplegado un importante operativo en el sector de Tierra del Fuego al 3300, para intentar dar con su paradero. Participaron efectivos de todas las comisarías de Bahía Blanca, Policía Motorizada de la UPPL, la Unidad de Perros K9 y la DDI.
La familia de Pérez había denunciado que no tenía noticias suyas desde el miércoles, cuando salió de su vivienda. Desde entonces se habían desarrollado distintas tareas investigativas hasta que finalmente este sábado fue encontrado.
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