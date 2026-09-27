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Cayeron dos cordobeses acusados de robar en un comercio
Tienen 26 y 36 años y fueron identificados a partir de cámaras de seguridad. Del local habían sustraído una notebook, un celular y dinero en efectivo.
Dos hombres oriundos de la provincia de Córdoba fueron detenidos acusados de participar de un robo cometido durante la madrugada del sábado en un comercio de calle Sarmiento.
Se trata de Nicolás Valentín Heredia, de 26 años, y Gastón Ezequiel Figueroa, de 36, quienes fueron arrestados por personal del GTO de la Comisaría Segunda en el marco de una investigación iniciada tras un ilícito ocurrido en el local “Charo”, ubicado en Sarmiento al 825.
Según informó la Policía, el hecho se produjo alrededor de las 4 de ayer, cuando desconocidos violentaron el acceso al comercio y se llevaron una notebook, un teléfono celular y dinero en efectivo.
A partir del análisis de imágenes captadas por cámaras del CeUM y dispositivos particulares, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del robo.
Finalmente, ambos fueron detenidos en la misma tarde del sábado y quedaron a disposición de la UFIJ Nº7.
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