Arrancó la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo

La Fiesta del Cubanito comenzó este sábado en el Parque de Mayo, una tradicional celebración que reúne gastronomía, cultura y música; y que se vio favorecida por una tarde soleada de temperatura cálida.

Más de 50 carros cubaniteros, alrededor de 20 food trucks y una gran feria con más de 130 emprendedores locales, reciben a los vecinos desde el mediodía y se extenderá hasta la noche.

A las 15 comenzaron los shows en el escenario principal en el que están agendadas las presentaciones de Rodi Muskaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores y el cierre de Luceros.

El intendente Federico Susbielles, en conversación con La Brújula 24, resaltó que es "una fiesta que nos identifica" e invitó a los vecinos a acercase.