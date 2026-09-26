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Arrancó la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
Participan más de 50 carros cubaniteros, alrededor de 20 food trucks y más de 130 emprendedores locales.
La Fiesta del Cubanito comenzó este sábado en el Parque de Mayo, una tradicional celebración que reúne gastronomía, cultura y música; y que se vio favorecida por una tarde soleada de temperatura cálida.
Más de 50 carros cubaniteros, alrededor de 20 food trucks y una gran feria con más de 130 emprendedores locales, reciben a los vecinos desde el mediodía y se extenderá hasta la noche.
A las 15 comenzaron los shows en el escenario principal en el que están agendadas las presentaciones de Rodi Muskaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores y el cierre de Luceros.
El intendente Federico Susbielles, en conversación con La Brújula 24, resaltó que es "una fiesta que nos identifica" e invitó a los vecinos a acercase.
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