San Francisco empató y quedó como escolta de Huracán

La Liga del Sur continuó este sábado con la novena fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y la Primera División B. En la jornada se registraron las victorias de Tiro Federal, Comercial y Dublin, mientras que Libertad y San Francisco repartieron puntos en la máxima categoría.

Por la Primera División A, Libertad y San Francisco empataron 1-1 en Villa Rosas. El conjunto local se puso en ventaja a través de Franco Pane, a los 71 minutos, pero la visita llegó a la igualdad seis minutos más tarde por intermedio de Alexis Martín Vega. Con este resultado el Celeste no logró recuperar el primer puesto de la tabla que tomó ayer Huracán al vencer en la apertura de la fecha.

TABLA DE POSICIONES POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Huracán 9 3 6 0 9 6 +3 15 2 San Francisco 9 3 5 1 9 8 +1 14 3 Sporting 9 2 5 2 6 5 +1 11 4 La Armonía 8 3 2 3 7 8 -1 11 5 Villa Mitre 8 2 4 2 5 9 -4 10 6 Liniers 8 2 2 4 9 6 +3 8 7 Bella Vista 8 1 5 2 6 7 -1 8 8 Libertad 9 1 5 3 4 6 -2 8 ● Ascenso ● Playoff ● Descenso

En la Primera División B, Tiro Federal se quedó con tres puntos importantes frente a Olimpo al imponerse por 1-0 en el Onofre Pirrone. El único gol del encuentro lo marcó Diego Ezequiel Ocampo, a los 58 minutos.

En Ingeniero White, Comercial superó 3-1 a Sansinena. Leandro Agiorlando abrió el marcador a los 7 minutos, Joaquín Alejandro Rachi amplió la diferencia a los 68 y Lautaro Gil Alejo convirtió el tercero a los 82. Donatello Scaringi había marcado el descuento para el conjunto visitante a los 31.

La tercera victoria del Promocional fue para Dublin, que derrotó 3-1 a Pacífico de Cabildo en el barrio San Martín. La visita se adelantó rápidamente con el gol de Donatello Scaringi a los 3 minutos, pero el local reaccionó y lo dio vuelta con las conquistas de Lucas Santiago Garnica (60'), Alex Nahuel Cornau (67') y Matías Alejandro Andrade (68').

Posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Olimpo 9 5 3 1 19 6 +13 18 2 Rosario PB 8 4 4 0 12 7 +5 16 3 Tiro Federal 9 4 3 2 19 12 +7 15 4 Comercial 9 4 3 2 13 14 -1 15 5 Pacífico C 9 2 3 4 12 17 -5 9 6 Pacífico BB 8 1 5 2 6 7 -1 8 7 Sansinena 9 1 4 4 11 20 -9 7 8 Dublin 9 1 1 7 11 20 -9 4 ● Ascenso ● Playoff ● Descenso

La fecha continuará este domingo desde las 15:30 con Liniers-Bella Vista por la Primera División A y Pacífico de Bahía Blanca-Rosario Puerto Belgrano por la Primera División B. El cierre será el lunes, también a las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía.