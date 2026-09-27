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Atacó a golpes a su pareja y a su hijo, los retuvo y amenazó con un martillo: fue detenido
El episodio ocurrió durante esta madrugada en una vivienda de Undiano al 2200. La mujer y el nene de 4 años sufrieron lesiones.
Un hombre de 29 años fue detenido durante la madrugada de este domingo acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género en una vivienda ubicada en Undiano al 2200, donde, según denunció la víctima, la amenazó con un martillo y la agredió físicamente junto a su hijo de 4 años.
El procedimiento se produjo pasadas las 3, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia dentro del domicilio.
Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas entrevistaron a una mujer de 26 años, quien manifestó que su pareja, identificada como Leonardo Villalba, la habría intimidado utilizando un martillo.
Según su relato ante la Policía, el hombre también la habría obligado a consumir cocaína y le impedía abandonar la vivienda junto al menor.
La mujer indicó que, cuando finalmente intentó retirarse del inmueble, el acusado comenzó a golpearla y también alcanzó con las agresiones al niño.
De acuerdo con la información policial, la víctima logró aprovechar un descuido del hombre para escapar de la casa y pedir auxilio. Como consecuencia del episodio, tanto la mujer como el menor sufrieron lesiones de carácter leve.
Villalba fue arrestado y trasladado a la Comisaría Sexta, acusado de lesiones y amenazas agravadas. En la causa interviene la UFIJ Nº 15.
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