Corvalán se quedó con otra victoria que la acerca a su objetivo internacional

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines fue la sede de una nueva velada del mejor boxeo del sur argentino, donde hubo nueve combates amateurs y dos en el campo rentado, en el marco de un evento organizado por Sueños Dorados Promotions.

Ante un muy buen marco de público y en la pelea de semifondo, la victoria se la llevó César Saúl Toloza, por nocaut técnico en el sexto round, ante el meritorio bahiense Braian Alexander Domínguez, en la categoría Medianos.

En la de fondo, en tanto, el ascendente Gonzalo Corvalán hizo gala de su talento y despachó en el segundo round por la vía rápida a Braian Nahuel Nogues (Claypole) demostrando que se perfila para objetivos importantes, incluso fuera de los límites del país.