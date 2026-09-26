Deportes
Corvalán se quedó con otra victoria que la acerca a su objetivo internacional
El púgil bahiense se impuso por nocaut en el segundo round ante el bonaerense Nogués en el combate que cerró la velada en el Nuevo Salón de los Deportes.
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines fue la sede de una nueva velada del mejor boxeo del sur argentino, donde hubo nueve combates amateurs y dos en el campo rentado, en el marco de un evento organizado por Sueños Dorados Promotions.
Ante un muy buen marco de público y en la pelea de semifondo, la victoria se la llevó César Saúl Toloza, por nocaut técnico en el sexto round, ante el meritorio bahiense Braian Alexander Domínguez, en la categoría Medianos.
En la de fondo, en tanto, el ascendente Gonzalo Corvalán hizo gala de su talento y despachó en el segundo round por la vía rápida a Braian Nahuel Nogues (Claypole) demostrando que se perfila para objetivos importantes, incluso fuera de los límites del país.
Arrancó la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
Corvalán se quedó con otra victoria que la acerca a su objetivo internacional
Un descubrimiento en la Patagonia reveló cómo eran los nidos de los últimos dinosaurios
Tres detenidos por un robo en un local partidario
Federación Argentina de Municipios rechazó la reducción de la Zona Fría: "Es un ataque de Milei"
Más Leídas
-
El Tiempo23 horas ago
Fiesta del Cubanito: así estará el clima durante el fin de semana
-
Noticias B10 horas ago
Todos los detalles de la nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
-
Espectáculos19 horas ago
Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado
-
Noticias B19 horas ago
YPF aumentó el precio de sus combustibles en todo el país
-
Noticias B22 horas ago
Las ventas y mercado inmobiliario: cómo ven los empresario la situación actual de la ciudad
-
Noticias B20 horas ago
Las seis preguntas que incomodaron a Milei durante una entrevista en Nueva York
-
Deportes8 horas ago
Franco Colapinto chocó a Gasly y ambos Alpine abandonaron en el GP de Azerbaiyán
-
Deportes20 horas ago
Liga del Sur: Huracán es líder y Sporting sigue en descenso