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Corvalán se quedó con otra victoria que la acerca a su objetivo internacional

El púgil bahiense se impuso por nocaut en el segundo round ante el bonaerense Nogués en el combate que cerró la velada en el Nuevo Salón de los Deportes.

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Foto: SPIQPyA de Bahía Blanca (Facebook)

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines fue la sede de una nueva velada del mejor boxeo del sur argentino, donde hubo nueve combates amateurs y dos en el campo rentado, en el marco de un evento organizado por Sueños Dorados Promotions.

Ante un muy buen marco de público y en la pelea de semifondo, la victoria se la llevó César Saúl Toloza, por nocaut técnico en el sexto round, ante el meritorio bahiense Braian Alexander Domínguez, en la categoría Medianos.

En la de fondo, en tanto, el ascendente Gonzalo Corvalán hizo gala de su talento y despachó en el segundo round por la vía rápida a Braian Nahuel Nogues (Claypole) demostrando que se perfila para objetivos importantes, incluso fuera de los límites del país.

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