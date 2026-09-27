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Atraparon a tres adolescentes arrojando piedras contra cámaras de seguridad
Tienen 16 años y fueron detectados por operadores del CeUM. La Policía los interceptó en Garay al 1600.
Tres adolescentes de 16 años fueron demorados durante la madrugada de este domingo luego de ser detectados mientras arrojaban piedras contra cámaras de seguridad instaladas en inmediaciones de Fortaleza Protectora Argentina y Laudelino Cruz.
El episodio ocurrió pasadas las 4, cuando operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) observaron la maniobra y dieron aviso inmediato a la Policía.
Con los datos aportados desde el centro de monitoreo, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo para localizar a los jóvenes y finalmente logró interceptarlos en Garay al 1600. Los tres fueron demorados y, por tratarse de menores de edad, sus identidades no fueron difundidas.
Además, se dio intervención a personal de Bomberos para constatar los daños ocasionados en los dispositivos de seguridad alcanzados por las piedras.
En la causa intervino la UFIJ Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que ordenó las actuaciones correspondientes y posteriormente dispuso la restitución de los adolescentes a sus padres. También tomaron conocimiento el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 y la Defensoría del Joven.
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