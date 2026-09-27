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Papelón en el Federal A: un árbitro "inventó" un alargue cuando debían ir directo a penales
Ocurrió en el desempate por la permanencia entre Círculo Deportivo y Sol de Mayo, disputado en El Fortín de Bahía Blanca. Se jugaron 30 minutos extra que, según el reglamento, no correspondían.
Una situación insólita se vivió este domingo en Bahía Blanca durante el desempate por la permanencia en el Federal A entre Círculo Deportivo y Sol de Mayo, disputado en el estadio El Fortín de Villa Mitre.
El partido terminó 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y, cuando todo indicaba que la definición debía ir directamente a los penales, el árbitro José Sandoval sorprendió al ordenar la disputa de dos tiempos suplementarios de 15 minutos.
El problema fue que el reglamento establecía que, en caso de igualdad tras el tiempo regular, la serie debía resolverse desde los doce pasos, sin alargue previo.
"Es una verguenza"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Porque el árbitro decidió jugar dos tiempos de 15 minutos de alargue en el desempate por el descenso del Federal A entre Círculo Deportivo y Sol de Mayo, pese a que el reglamento establecía una definición por penales si persistía el empate en los 90 minutos. https://t.co/a1Iuvl3DKq pic.twitter.com/obL2bQ6mzK
Así, ambos equipos jugaron 30 minutos que no correspondían. En ese tramo, Círculo Deportivo fue el que más buscó desnivelar y contó con varias situaciones claras para quedarse con la permanencia antes de los penales.
Sol de Mayo, por su parte, resistió buena parte del suplementario replegado en su campo y apostando a sostener el empate hasta el final.
En los últimos minutos hubo chances para los dos, pero el marcador no se movió y el 1-1 terminó llevando la definición al lugar al que debía haber ido desde el principio: los penales.
El episodio generó sorpresa y desconcierto en un partido clave, nada menos que con la permanencia en el Federal A en juego.
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