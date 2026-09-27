Rada recordó en la mesa de Juana Viale un curioso trabajo que tuvo en Bahía

Agustín “Rada” Aristarán protagonizó uno de los momentos más curiosos de La Noche de Mirtha, donde este sábado Juana Viale volvió a ponerse al frente de la tradicional mesa. En medio de la charla, la conductora desempolvó un dato del pasado del artista que, según él mismo admitió, casi nadie conocía.

La anécdota tenía un condimento bien bahiense. Antes de consolidarse en el mundo del espectáculo, Rada tuvo un trabajo bastante particular en la ciudad: se disfrazaba de empanada para promocionar un comercio.

La pregunta de Viale lo tomó por sorpresa. “Muy poca gente sabe lo de la empanada, ¿por qué lo sabés?”, lanzó entre risas, antes de confirmar la historia y sumar detalles de aquella experiencia.

“Fui la empanada de una casa de empanadas en Bahía Blanca. Y yo salí vestido de empanada, orgulloso. Era de jamón y queso”, recordó el artista, provocando la reacción inmediata de los invitados a la mesa.



El episodio apareció mientras Rada repasaba sus primeros trabajos y hablaba de una etapa en la que se las ingeniaba con distintas propuestas antes de vivir de lleno del espectáculo. Nada de glamour, por entonces: eventos, traslados y trabajos de todo tipo formaban parte de la rutina.

“Empecé primero con música y después vino la magia”, explicó al reconstruir sus comienzos. Con el tiempo, esas experiencias se transformaron en parte del recorrido que luego lo llevaría a los escenarios y a convertirse en una de las figuras más reconocidas del humor y la magia en la Argentina.

Con información de TN