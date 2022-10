Curazao, una isla caribeña llena de tranquilidad

“¡Bon biní a dushi Curazao!” Con esa alegre frase que significa “bienvenidos a Curazao”, se recibe a los turistas en esta isla del Caribe que ofrece a sus visitantes playas paradisíacas, una rica cultura y gastronomía, así como una variedad idiomática particular.

Es una de las llamadas Islas ABC, pues es vecina de Aruba y Bonaire, y comparte con ellas el atractivo turístico, el idioma papiamento, así como su rica tradición que mezcla la influencia holandesa con las provenientes de otros puntos del Caribe y de Suramérica.

“Cuando uno viaja al Caribe busca playa, la gran diferencia que encuentro es que Curazao es una isla que surge de rocas volcánicas de hace mucho tiempo y las playas se han ido formando como entradas del mar dentro de esas rocas que son prácticamente como piletas, con agua templada, super cristalina y muy calma, donde se puede nadar como en una pileta, con muchísima vida subacuática para hacer esnórquel”, comentó Juan Pablo Barcos, agente de turismo en el programa Amo Viajar.

La temperatura promedio de Curazao es de 30º y las lluvias son cortas, por lo general entre octubre y febrero. Está fuera de la zona de huracanes, que suele afectar otras áreas de la región, “lo que es ideal para no tener que estar calculando en qué fecha nos vamos, si uno quiere ir, no tiene que estar pensando mucho en la época del año”.

Como uno de los polos turísticos del Caribe, el idioma no es un problema para comunicarse en Curazao. Si bien sus habitantes hablan papiamento y neerlandés, es fácil conversar en hoteles y restaurantes en inglés, español o portugués.

Llamada la Amsterdam del Caribe por las características similares que tiene con la capital de Países Bajos, Curazao destaca por sus construcciones coloniales de tipo europeo. “Eso se conserva muy bien, el casco histórico fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con esas casas de colores pasteles similares a las que podría uno encontrar por ahí en Países Bajos, pero con los colores que destacan a las construcciones del Caribe”, señaló Barcos.

El agente de viajes relató la historia de por qué son los colores de estas pintorescas edificaciones y que se remonta al siglo XIX, cuando el gobernante de turno sufría de dolores de cabeza y problemas visuales, por lo que los médicos le recomendaron bajar un poco la luminosidad que se reflejaba en las paredes de las construcciones, por ese entonces pintadas de blanco. Así, se decretó que en seis meses los propietarios debían cambiar el color. Dos detalles resaltan: al no definirse un color, cada quien pintó como quiso y el gobernante enfermo era también dueño de la pinturería.

Foto: Publitur

Barcos señaló que el alojamiento en Curazao es variado, con cadenas de hoteles tipo resort, con precios similares a los de Aruba, pero “también uno puede visitar por ahí con un espíritu más aventurero y no tanto de permanecer en un resort. Empieza a jugar hotelería más boutique, emprendimientos locales y pequeños, ubicados en la capital que se llama Willemstad y obviamente va a poder bajar un poco el presupuesto”.

Además, agregó que se suele recomendar que el turista alquile un auto al llegar para recorrer la isla por cuenta propia, en paseos que no consumen mucho tiempo, pues la isla se puede transitar en unos 35 a 40 minutos desde la capital. Es un servicio que no es muy costoso y que vale la pena porque el tráfico no es pesado y permite disfrutar espacios menos concurridos.

Y por supuesto que el centro de atención está en las playas y hay para escoger. El agente de viajes detalló que “todos los hoteles suelen desarrollar playas privadas, después hay otras que no pertenecen a hoteles con todos sus servicios como Mambo, Kokomo Beach, que visitan mucho los cruceristas, donde hay un costo de ingreso. Después están las más lindas que son las más agrestes y que son públicas”. A estas últimas se puede llegar en transporte público o de forma particular con autos alquilados.

Foto: Newsroom Curazao

Entre los imperdibles de Curazao está el casco histórico, recorrer las callecitas, sacarse fotos con las casas de colores o en el puente flotante de la Reina Emma, que “es muy lindo verlo cuando se abre y deja pasar a los cruceros”. También la zona con locales gastronómicos locales que se pueden recorrer tanto de día como de noche, porque no hay problemas de seguridad.

“Yo recomendaría visitar el mercado viejo donde uno puede ir a probar comida local, donde se acostumbra a comer mucho guisado con arroz, pollo, carne y algo que es muy común en la isla que es comer iguana”, comentó Barcos.

Una experiencia infaltable es nadar con tortugas, una actividad asequible en las playas del oeste, donde “uno puede llegar, se mete al agua y sin hacer mucho esfuerzo se va a encontrar con más de una tortuga nadando alrededor”.